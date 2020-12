2020 a peut-être semblé sombre, mais les deux choix de couleur de l’année de Pantone pour 2021 sont là pour nous rappeler qu’une nouvelle année se profile à l’horizon.

Ultimate Grey et Illuminating, un jaune beurre joyeux, ont été sélectionnés comme « deux couleurs indépendantes qui se combinent pour créer un accord de couleurs ambitieux, conjuguant des sentiments plus profonds de réflexion avec la promesse optimiste d’une journée ensoleillée », a annoncé mercredi Pantone.

Après une année imprévisible et sans précédent, Ultimate Grey symbolise une tranquillité de réconfort et de résilience, tandis que Illuminating reflète le soleil et l’optimisme pour un avenir meilleur.

«La sélection de deux couleurs indépendantes met en évidence la façon dont différents éléments se combinent pour exprimer un message de force et d’espoir à la fois durable et édifiant, véhiculant l’idée qu’il ne s’agit pas d’une couleur ou d’une personne, il s’agit de plus d’une», a déclaré Leatrice Eiseman, directeur exécutif du Pantone Color Institute dans un communiqué de presse.

«Pratique et solide comme le roc mais à la fois chaleureux et optimiste, c’est une combinaison de couleurs qui nous donne de la résilience et de l’espoir. Nous devons nous sentir encouragés et élevés, c’est essentiel à l’esprit humain.

Depuis 2000, l’équipe d’experts en couleur de Pantone a analysé les tendances et les influences des couleurs du divertissement, de l’art, de la mode, du design, des voyages et d’autres inspirations de style de vie pour arriver à une couleur – ou dans le cas de cette année, deux – qui met en évidence les principales tendances mondiales.

Le choix de Pantone pour 2020, Classic Blue, était censé représenter la stabilité, la constance et la connexion. Les lauréats des dernières années sont Living Coral, Ultra Violet et Greenery. La dernière fois que Pantone a choisi deux couleurs en un an, c’était en 2016, avec Rose Quartz et Serenity, une pervenche apaisante.

Cette année, Pantone s’est associé à l’espace d’art numérique immersif Artechouse à New York pour plonger les invités dans la couleur de l’année à travers une exposition interactive sur le thème du bleu classique. Ils prévoient de le faire à nouveau l’année prochaine avec une «expérience de réalité augmentée unique» inspirée de Ultimate Grey et Illuminating.