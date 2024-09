Ultimate est fondamentalement un tout nouveau jeu

Si vous souhaitez booster votre Red Dead Redemption 2 expérience sans trop changer alors Red Dead Redemption 2 : Ultime est le téléchargement gratuit pour vous.

Comme pour tout titre AAA massif, il ne faudra pas longtemps avant que des moddeurs créatifs se lancent dans l’aventure pour rendre le jeu meilleur que jamais.

Découvrez la bande-annonce de Red Dead Redemption 2 ci-dessous!

Avec des milliers de mods disponibles pour cela, Red Dead Redemption 2 ne fait pas exception et a accueilli des mods qui ajoutent de nouvelles quêtes, emplacements, cosmétiques et plus encore.

Cependant, les mods ne conviennent pas à tout le monde ou ils peuvent être un peu trop intimidants.

Heureusement, Red Dead Redemption 2 : Ultime est un moyen d’améliorer le jeu de base sans trop changer.

Ultime se compose d’une série de mods visant tous à améliorer la physique des PNJ, à réviser et à résoudre les problèmes de combat, à affiner les graphismes et les éléments essentiels de la qualité de vie générale.

En gros, il s’agit d’une refonte vanilla+ pour le titre Rockstar.

« La liste de mods ultime qui transformera RDR 2 « En un véritable jeu de tir d’action et d’aventure à la troisième personne et successeur spirituel de la franchise en 2022 », peut-on lire dans la description officielle.

« Ce sont les meilleurs mods quotidiens qui vous donneront envie de jouer encore et encore. »

Les principales fonctionnalités du mod pack sont de rendre le combat plus accessible aux utilisateurs de contrôleurs, ainsi que d’améliorer les paramètres de la souris et du clavier.

Il améliore également la physique des joueurs et des PNJ en « reproduisant la joie cinématographique et dynamique de la physique avancée des ragdolls ».

Grâce à un ajustement du combat, le combat peut désormais s’adapter aux joueurs qui ne dépendent pas de la visée automatique/assistance à la visée et n’utilisent pas la fonction Dead Eye dans le jeu.

Vous pouvez choisir les mods que vous souhaitez installer cette liste et ils vont de la restauration et de l’amélioration des dialogues coupés, à la suppression des effets d’écran et aux mods de rééquilibrage et d’amélioration de la criminalité et de la loi.

Ils sont tous gratuits à télécharger et à ajouter Red Dead Redemption 2 sur PC, alors ne le manquez pas si vous voulez vous lancer dans le modding sans tout le tracas.