Ulta, Affirm, Marvell et plus

Des piétons passent devant un magasin Gap Inc. à Shanghai, en Chine.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le domaine du trading étendu.

Affirmez – Les actions de la chérie acheter maintenant-payer plus tard ont chuté de près de 14% après les heures d’ouverture lorsqu’elle a annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu de 65 cents par action, selon Refinitiv. Il a également publié de faibles prévisions de revenus pour son premier trimestre fiscal et son année complète.

Ulta Beauty – L’action du détaillant de produits de beauté a grimpé de plus de 3 % en négociation prolongée après avoir annoncé des bénéfices pour le dernier trimestre qui ont dépassé les estimations de 70 cents par action, selon Refinitiv. Ulta a également relevé ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l’année entière.

Gap – Le détaillant de vêtements a rebondi de 10% en fin de séance après avoir affiché un bénéfice trimestriel, hors éléments ponctuels, de 8 cents par action. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 3,86 milliards de dollars, soit 8 % de moins que l’année précédente mais supérieur aux estimations de 3,82 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Workday — Les actions du fournisseur de cloud ont bondi de près de 12 % après avoir enregistré des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre, selon Refinitiv. La société a également réaffirmé ses prévisions pour l’année entière, bien qu’elles ne soient pas comparables aux estimations en raison des revenus d’abonnement.

Marvell Technology – Les actions du fabricant de puces ont glissé d’environ 3% malgré une baisse des bénéfices trimestriels. La société a publié des prévisions de bénéfices et de revenus légèrement plus faibles que prévu pour le troisième trimestre, selon les estimations du consensus Refinitiv.