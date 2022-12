Ulster 29 – 36 La Rochelle

Duane Vermeulen et Ulster ont subi une défaite en Coupe des champions contre La Rochelle à huis clos à Dublin, mais ont riposté pour réclamer deux points de bonus perdants

Antoine Hastoy a marqué 26 points alors que La Rochelle a remporté deux victoires sur deux dans la poule B de la Coupe des champions d’Europe, tenant bon pour battre l’Ulster 36-29 lors d’un match remarquable au stade Aviva.

L’Ulster menait 29-0 à la mi-temps mais a riposté et a réclamé deux points, manquant de peu de nier la victoire des champions en titre dans un match joué à huis clos à Dublin après que le terrain du stade Kingspan à Belfast a été jugé injouable vendredi soir.

Brice Dulin et Pierre Bourgarit ont également marqué des essais pour l’équipe de Ronan O’Gara, Hastoy réclamant également un touché ainsi que trois conversions et cinq pénalités.

Le skipper Iain Henderson, John Cooney, Duane Vermeulen et Tom Stewart ont traversé pour l’Ulster, Cooney donnant deux conversions et une pénalité tardive.

Hastoy a ouvert le score pour La Rochelle avec un penalty après seulement quatre minutes. L’Ulster a été pris hors-jeu et l’ouvreur français a inscrit un autre trois points après 14 minutes.

Hastoy a inscrit son troisième penalty quatre minutes plus tard après que l’Ulster a de nouveau enfreint.

Peu de temps après, le skipper Henderson a été pénalisé lors d’une panne qui a conduit Hastoy à manquer le tir au but à distance.

La situation a empiré pour l’Ulster, qui a renversé un alignement et après la charge de Bourgarit sur le terrain, Henderson a reçu un carton jaune de Luke Pearce lors de la panne et Hastoy a inscrit trois autres points pour mettre La Rochelle 12-0 devant.

La Rochelle a frappé après avoir remporté un énième penalty à la 28e minute. Hastoy a mis un ballon derrière la défense d’Ulster et Dulin a marqué le touché dans le coin. L’essai a été superbement transformé.

Une autre pénalité de Hastoy après 38 minutes a été rapidement suivie par le La Rochelle 10 marquant un essai une minute plus tard qui provenait d’une confusion dans l’entrejeu de l’Ulster.

L’ouvreur rochelais Antoine Hastoy a marqué 26 points lors de la victoire

Hastoy a lancé un coup de pied et le rebond a échappé à Cooney, offrant le score à l’ouvreur de La Rochelle. Sa simple conversion a mis fin à la mi-temps avec l’équipe d’O’Gara menant 29-0.

La seconde mi-temps a commencé avec l’Ulster remportant un penalty, l’exécutant et Henderson a atterri près des poteaux, ce qui a permis à Cooney de se convertir.

La Rochelle a riposté après qu’une discipline plus médiocre de l’Ulster ait conduit à un alignement dans le 22, et bien qu’Alan O’Connor ait volé le lancer, Bourgarit a obtenu la possession pour un score doux. Hastoy a également converti pour prendre la tête à 36-7.

Pierre Bourgarit a marqué l’un des trois essais de La Rochelle alors qu’ils prenaient une avance de 29-0 au stade Aviva

L’Ulster est ensuite revenu juste avant l’heure de jeu lorsque Cooney a plongé à bout portant, le demi de mêlée se convertissant après le carton jaune de Jonathan Danty.

La province irlandaise a maintenant commencé à apporter de l’énergie à son jeu et Vermeulen a obtenu la fin du coup de pied de Stuart McCloskey après 62 minutes pour le troisième touché d’Ulster qui n’a pas été converti.

Stewart a ensuite réclamé à juste titre l’essai de points bonus d’Ulster après 73 minutes d’un maul au volant que Cooney a converti pour réduire l’avance de La Rochelle à 10.

Avec l’horloge au rouge, Cooney a lancé un penalty pour apporter à l’équipe de Dan McFarland un point de bonus perdant avec leur bonus d’essai.

Stormers 34-14 Irlandais de Londres

Les London Irish ont subi une deuxième défaite en deux matches de la poule B de la Heineken Champions Cup alors qu’ils ont été battus 34-14 par les Stormers au DHL Stadium.

Les hommes de Declan Kidney, qui ont ouvert leur campagne avec une défaite 32-27 contre Montpellier, étaient menés 24-0 à Cape Town lorsqu’ils se sont démarqués grâce à l’essai de Mike Willemse à la 50e minute.

Les efforts ultérieurs d’Irish pour riposter ont également vu Will Joseph traverser, et lui et Ben White ont chacun eu des essais refusés via l’officiel du match télévisé, avant que les Stormers de John Dobson ne concluent leur première victoire dans la compétition.