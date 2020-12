Ulsan Hyundai a réaffirmé la domination de l’Asie de l’Est avec une victoire en finale de la Ligue des champions asiatique, mais, alors que le trophée était emballé pour le voyage en Corée du Sud, c’est le Qatar qui est devenu le grand vainqueur de cette compétition fortement perturbée.

La victoire 2-1 d’Ulsan contre l’Iran Persépolis à Doha samedi a marqué la 12e fois qu’une équipe de la K-League était sacrée championne d’Asie, et la huitième en neuf ans de la moitié est de la confédération à remporter le titre.

La victoire d’Al Hilal l’année dernière a interrompu la domination de l’Asie de l’Est et la partie saoudienne a également menacé de dicter le récit de l’édition 2020, mais cette fois en raison de leur sortie anticipée.

La nature de leur élimination reflétait les difficultés rencontrées par les organisateurs déterminés à conclure la compétition lors de sa reprise à Doha en septembre après une suspension de six mois causée par la COVID-19[feminine pandémie.

La capitale qatari s’était érigée en site bio-sécurisé pour accueillir des matchs impliquant des équipes de l’ouest du continent, mais une vague d’infections au sein de l’équipe d’Al Hilal a effectivement expulsé les Saoudiens du tournoi.

Les joueurs et les officiels avaient célébré leur victoire au titre de la ligue nationale à la veille de leur départ et, par conséquent, les infections ont régulièrement repoussé les joueurs jusqu’à ce qu’Al Hilal ne soit plus en mesure d’aligner une équipe pour leur dernier match de groupe.

Les gros titres négatifs générés par la perte de l’un des clubs les plus performants d’Asie auraient pu faire dérailler la compétition mais, après avoir mis au point des protocoles déjà stricts, les matchs se sont poursuivis avec un minimum de perturbations supplémentaires.

«C’était unique au monde», a déclaré à Reuters le Dr Abdul Wahab Al Musleh, le conseiller du ministre de la Santé publique du Qatar pour les affaires sportives. «Je ne pense pas qu’il y ait eu une expérience similaire dans le monde avant de le faire au Qatar, donc c’était définitivement une courbe d’apprentissage pour nous. Nous avons appris tellement de leçons.

‘GARDER LE FOOTBALL ASIATIQUE VIVANT’

Ces expériences se sont répercutées sur l’organisation de la partie orientale de la compétition en novembre et décembre, dates qui correspondaient étroitement à celles où le Qatar accueillera la finale de la Coupe du monde dans deux ans.

En conséquence, l’État du Golfe a eu l’occasion de présenter ses systèmes de refroidissement de stade tant vantés, qui maintiennent les conditions à l’intérieur des sites à des niveaux propices au sport de haut niveau.

«Nous n’avions jamais expérimenté ce système de refroidissement auparavant», a déclaré le défenseur du Shanghai SIPG Yu Rui. «Je pense qu’en tant que joueurs, nous consommons moins d’énergie et nous transpirons moins, ce qui peut permettre à notre corps de mieux réagir pendant le match et nous maintenir en état de jouer tout le temps.»

Dans une année où bon nombre de ses tournois ont été annulés, la Confédération asiatique de football a dû s’assurer que sa compétition de clubs de premier plan était achevée pour limiter les demandes d’indemnisation potentiellement préjudiciables des diffuseurs et des partenaires commerciaux.

Les voyages internationaux étant pratiquement impossibles, le Qatar a accueilli le tournoi au centre, et les matchs des huitièmes de finale ont été joués comme des affaires ponctuelles au lieu des matchs à deux pattes habituels.

La finale de cette année était la première depuis 2012 – quand Ulsan a également remporté le titre – à être jouée en tant que jeu autonome. «Les installations ici sont exceptionnelles», a déclaré l’entraîneur-chef de Persépolis, Yahya Golmohammadi, à la télévision nationale iranienne avant la décision de samedi.

«Je suis fermement convaincu que sans la famille du football qatari, ce tournoi aurait été suspendu et non repris, car aucun autre pays n’aurait organisé ces matches. À mon avis, les Qataris ont maintenu le football asiatique en vie et nous, à travers tout le continent, devrions leur être extrêmement reconnaissants.