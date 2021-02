La présentatrice de télévision Ulrika Jonsson a applaudi les haineux avec une réponse géniale après avoir été qualifiée de « personne horrible » par un troll.

La star de la télé d’origine suédoise de 53 ans a raconté dimanche son histoire Instagram et a été laissée en colère après avoir été abusée par des trolls en ligne.

Elle a reçu un commentaire sur une vieille photo qui disait: « Je suis née avant et je t’ai vu devenir une personne horrible. »

Ulrika a vu plus tard le message désagréable et n’en a pas eu, car elle a répondu: «C’est ce que nous appelons la traîne et ce n’est pas autorisé sur ma page.

« Je vais t’envoyer beaucoup d’amour chaleureux à ton cœur froid et foutu. »







(Image: Images SOPA / LightRocket via Getty Images)



Elle a ensuite ajouté: « PS. Je ne suis pas devenue une personne horrible. Je suis née horrible », avec un emoji aux lèvres boudeuses.

Ce n’est pas la première fois qu’Ulrika est forcée de riposter aux ennemis.

Plus tôt ce mois-ci, un troll cruel lui a dit «d’arrêter de pleurnicher» après avoir fait une confession candide au sujet de ses batailles de santé en métal.

La plupart de ses partisans étaient incroyablement favorables, mais l’un d’eux lui a envoyé un message désagréable.







(Image: ulrikajonssonofficial / Instagram)



Le troll a écrit: « Vous aviez tout arrêté de pleurnicher au réveil demain matin, faites-vous un café assis seul pendant une bonne heure, choisissez les bonnes choses de votre passé …

«Arrêtez de penser à l’argent et à la merde non rien avez-vous déjà fumé des dockers dans un cendrier absolument sans le sou non je ne pense pas, alors reprenez-vous et continuez.

Ulrika riposta dans une réponse catégorique, appelant le troll un « c ** t ».

Elle a écrit: « Cela n’arrive pas souvent alors je suis [blessed].

« Mais certaines personnes sont #c *** s. Désolé si cela enfreint les règles Mais sérieusement, la santé mentale n’a PAS DE FRONTIÈRES F ***** G. »







(Image: Instagram)



Pendant ce temps, la présentatrice s’est déclarée «le cadeau de Dieu aux jeunes hommes» et dit qu’elle est à la recherche d’un nouveau toyboy.

Ulrika a déclaré qu’elle était prête à trouver un nouveau partenaire amusant, qui voulait profiter de la vie – et du bon sexe – avec elle.

La mère de quatre enfants a écrit dans une chronique pour The Sun: « Il m’a fallu un certain temps pour devenir la déesse du sexe sûre de moi et d’esprit vif que je suis maintenant. Je ne veux pas d’enfants et de mariage, je veux rire, bien la nourriture et le sexe … s’il vous plaît.

« A cette fin, je suis sûrement le cadeau de Dieu au jeune homme? »

Elle a déjà été mariée à Brian Monet, John Turnbull et Lance Gerrard-Wright.

