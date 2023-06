ULRIKA Jonsson a pris un coup sauvage à Phillip Schofield « toxique » après sa récente interview.

Dans une interview exclusive avec The Sun, il a répondu à toutes les questions que les fans de This Morning et au-delà ont voulu savoir.

Ulrika a défendu son pote Kerry et a frappé Phillip Schofield

La star de la télévision Ulrika a qualifié Phillip de « toxique » dans une diatribe en ligne

Dans l’interview explosive, il a déclaré: « Je suis brisé et j’ai honte… mais je ne suis PAS un toiletteur. »

Phillip a également déclaré au Sun : « Je vais très mal. Mentalement, complètement, complètement brisé.

« Et s’il n’y avait pas eu mes filles la semaine dernière, je ne serais pas là. »

Kerry Katona a frappé la star depuis l’interview, soutenue par sa copine Ulrika Jonsson.

Cette semaine, Kerry a déjà pris un coup à la star, le qualifiant d’intervieweur « dépréciant » dans un démontage féroce.

Kerry dit qu’elle est devenue suicidaire après que Phil l’ait accusée d’avoir « brouillé » ses mots lors d’une apparition tristement célèbre sur This Morning en 2008.

Dans un nouveau jab, elle a partagé une photo de Phil faisant son interview révélatrice et a écrit à côté : « C’est exactement ce que j’ai ressenti après l’interview qu’il a faite avec moi ! Si je n’avais pas eu mes enfants, je me serais suicidé.

« Les choses doivent changer radicalement chez ITV !! Personne ne m’a contacté après l’entretien ou ne m’a demandé ce qu’était la bipolarité ou quels médicaments je prenais.!

« 4 personnes de Love Island se sont suicidées, dont Caroline Flack ! À TOUS CEUX qui sont impliqués dans ce projet, j’espère vraiment qu’ils reçoivent TOUS le bon soutien !!! »

En réponse au message de Kerry, Ulrika a écrit : « Tout tourne autour de lui…. Qu’en est-il de sa pauvre femme dans tout cela ?

Elle a ensuite utilisé les hashtags « arrogant » et « toxique » à côté de son commentaire.

Au cours des deux dernières semaines, Phillip a été pendu, attiré et écartelé sur les réseaux sociaux à la suite de l’annonce de sa liaison avec un collègue beaucoup plus jeune.

Il a trompé sa femme et a menti à plusieurs reprises à sa famille, à ses amis et à ses collègues d’ITV.

Il est maintenant hors de tous les médias sociaux et a tout supprimé de son téléphone.

S’exprimant depuis une suite d’hôtel à Surrey, il déclare : « L’IA ne tuera pas la race humaine, ce sont les médias sociaux.

« Parce que – qu’est-ce qu’on dit? — un mensonge fait le tour du monde avant même que la vérité n’ait mis ses bottes. C’est une invention et ça grandit et grandit et c’est comme le cancer. Les réseaux sociaux sont un cancer.

« Vous ne pouvez pas l’arrêter. Il y a des gens complètement innocents qui y sont pris, et ils sont ensuite jugés. C’est ce que nous sommes devenus. Qui est notre prochaine victime ? Abattez-les, maintenant quelqu’un d’autre.

« Et ça, pour moi, c’est le pire. Il y a de bons côtés dans les médias sociaux, mais les mauvais côtés sont vicieux, ignobles, profondément homophobes et ainsi de suite… C’est une chasse aux sorcières.

« Ça continue et continue. Ne savent-ils pas qu’il y a un être humain à la fin de tout cela ? Voulez-vous vraiment que je meure ? Est-ce la fin du jeu ? »

