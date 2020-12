Ulrika Jonsson a partagé un aperçu de son nouvel encrage de bras – les fans désespérés de savoir ce que cela signifie.

Le tatouage montre un cheval qui semble orné d’ajouts artistiques, y compris une fleur qui fleurit en dessous.

Et si Ulrika, 53 ans, n’a pas partagé sa signification, elle a utilisé le hashtag « dalahäst » – qui fait référence à des figures de chevaux sculptées et peintes de la province suédoise de Dalarna.

Les fans lui ont donné le pouce après qu’Ulrika l’a montré sur Instagram, l’un le qualifiant de « très mignon » et un autre « beau ».

« J’adore », a écrit un troisième, « Y a-t-il un sens? »

« Cela a-t-il une signification particulière? » un quatrième a demandé: « Ça a l’air fabuleux! »







(Image: Instagram)



Ulrika a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle a parlé de sa vie sexuelle.

«Dans la cinquantaine, mon approche du sexe a tellement changé», dit-elle, «je dois dire que j’apprécie le sexe maintenant, chaque fois que je peux y accéder, tout autant que dans la trentaine, sinon plus.

Ulrika a ajouté dans sa chronique pour Best: « Je ne peux m’empêcher de penser que le temps presse.







(Image: Instagram)







(Image: leothebulldogpuppy / Instagram)



«J’ai maintenant plus d’années derrière moi que devant moi et je veux m’assurer de vraiment mettre tout ce que je peux dans l’amour spécial.»

Et elle veut que les femmes ménopausées puissent toujours profiter du sexe, en faisant remarquer: « Nous sommes tellement nombreux à avoir la ménopause et nous abandonnons en quelque sorte le fait d’être des créatures sexuelles parce que nous pensons que c’est ce que mère nature voulait en nous donnant des bouffées de chaleur, du poids supplémentaire, perte de mémoire et anxiété, mais ce n’est pas le cas.







(Image: leothebulldogpuppy / Instagram)









(Image: Instagram)



«Je ne me sens peut-être pas aussi confiant avec mon corps que lorsque j’étais plus jeune, mais il y a un réel sentiment de vouloir ressentir à nouveau cette passion et de continuer à m’accrocher à ce sentiment le plus longtemps possible.

Ulrika s’est mariée trois fois, se séparant de Brian Monet l’été dernier.

Entre 1990 et 1995, elle était mariée à John Turnbull et à Lance Gerrard-Wright entre 2003 et 2006.

Elle est également maman de quatre enfants – Cameron, 26 ans, Bo, 20 ans, Martha, 16 ans et Malcolm, 12 ans.