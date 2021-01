Ulrika Jonsson a défendu Stacey Solomon après qu’un troll en ligne a fait un commentaire sur sa vie de famille, la qualifiant de « maman 4×4 » pour avoir eu des enfants avec différents partenaires.

La star de Loose Women, âgée de 31 ans, a deux enfants issus de relations précédentes ainsi qu’un fils avec son fiancé Joe Swash.

Un utilisateur d’Instagram a commenté l’un des messages de Stacey en disant qu’il « doit être très triste d’avoir trois papas différents pour vos garçons ».

L’ancienne star de X Factor a riposté au troll et a déclaré que ses enfants « sont la meilleure chose qui me soit arrivée ».

La présentatrice de télévision Ulrika, qui a quatre enfants avec quatre hommes différents, a été surnommée « 4×4 » par certains critiques.







(Image: Stacey Solomon / Instagram)



Elle a défendu Stacey et a déclaré qu’il y avait un double standard pour les hommes et les femmes.

Dans The Sun, Ukrika, 53 ans, a déclaré: «La simple vérité – qui s’applique à moi et à Stacey – est que nous sommes de bonnes mères attentionnées.

«Nous avons choisi d’avoir nos enfants – nous les avons aspirés, quelles que soient les circonstances de leur création.

«Nous les aimons plus que tout au monde. Et nous élevons tous les deux nos enfants, les gardons à nos côtés, les soignons et les payons. Nous n’avons pas semé nos graines et avons disparu.







(Image: Ulrika Jonsson / Instagram)



Ulrika a poursuivi: «Nous avons choisi de prendre nos responsabilités, de porter ces créations dans nos propres bras, parfois avec l’aide d’autres, parfois seuls.

«Je ne vois pas le problème avec cela. Mes enfants se considèrent comme des frères et sœurs à part entière et sont mieux adaptés que beaucoup d’autres enfants que je connais.

Ulrika a déclaré qu’elle était « déconcertée par l’injustice » de son surnom de 4×4 et qu’il était finalement destiné à « blesser et, surtout, faire honte à une femme ».

Elle se souvient avoir été critiquée pour sa vie de famille par un panel de Loose Women il y a 12 ans et présentée comme 4×4 par un jeune Jack Whitehall après son départ de CelebrityBig Brother en 2009.

Ulrika, connue pour son travail sur les gladiateurs et les étoiles filantes, a ajouté: « Je me tiens donc droit et fier avec Mme Solomon. Qui sait, si la vie avait pris un autre tournant, j’aurais peut-être eu plus d’enfants avec plus d’hommes. »

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.