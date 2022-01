Ulrika Jonsson de Celebs Go Dating, 54 ans, dans une rencontre TRÈS maladroite avec son ex-rendez-vous, 29 ans – alors que les téléspectateurs disent tous la même chose

Les téléspectateurs de CELEBS Go Dating disaient tous la même chose après qu’Ulrika Jonsson ait eu une rencontre TRÈS maladroite avec son ex-rendez-vous.

Le huitième épisode de l’émission E4 a vu les experts en relations Anna Williamson et Paul Carrick Brunson organiser un mixage pour la femme de 54 ans et le reste des filles.

Les fans de Celebs Go Dating ont tous dit la même chose quand Ulrika Jonsson est tombée sur son ex-rendez-vous[/caption] Pennsylvanie

Le mannequin est l’une des huit célébrités participant à la série de cette année[/caption]

Cependant, les choses sont devenues un peu inconfortables lorsque le mannequin suédo-britannique est tombé sur Jakk, 28 ans, un gars avec qui elle est allée à un rendez-vous la semaine dernière.

À l’époque, il était assez clair pour les téléspectateurs qu’Ulrika ne voyait pas les choses progresser avec le beau gosse parce qu’il voulait fonder sa propre famille.

Mais la nuit dernière, ils se sont croisés à la table de mixage et le mannequin n’a eu d’autre choix que de lui parler lorsqu’ils se sont retrouvés ensemble au bar.

Jakk a demandé: « Comment se sont passés les rendez-vous depuis que je vous ai vu pour la dernière fois? »

Ulrika a répondu: « En fait, tu étais mon dernier rendez-vous. »

Un Jakk choqué a répondu : « J’étais le dernier ? D’accord… »

« Bonne information », a ajouté Ulrika.

Le couple se tenait l’un en face de l’autre, riant maladroitement, puis se sépara.

Les téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour partager à quel point ils pensaient que le rodage était inconfortable.

Un fan a écrit: « Pourquoi est-il si maladroit. »

Un autre a dit: « Ffs à quel point c’était gênant avec Ulrika ?! »

« Je pense qu’Ulrika cherche la sortie. #CelebsGoDating », a répondu un troisième.

Les fans étaient également mécontents de Miles Nazaire pour avoir « mené Chloe Brockett » lors de l’émission de jeudi soir.

La star de Made in Chelsea a été invitée dans l’agence pour parler de son récent rendez-vous.

L’agent Paul lui a dit : « Je t’applaudis, tu n’as pas entraîné Sophie. Le problème est que vous pourriez diriger quelqu’un d’autre ici à l’agence. Alors, parlons de Chloé.

Mais, bien que Chloé ait révélé à Nikita Jasmine qu’ils avaient en fait envoyé des messages, Miles s’est défendu.

Il a dit: «Je pense que je suis naturellement un gars dragueur. Parfois, je n’enregistre même pas que je drague. Dans ma tête, je suis juste gentil, gentil et j’ai un rire effronté.

«Je pense qu’elle voit quelque chose de plus.

« Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, elle était comme ‘quel est ton genre?’ Et j’ai dit « petite brune ». Elle a dit ‘eh bien, c’est moi alors’. Alors évidemment j’ai joué avec ça, un peu dragueur.

« J’ai l’impression que je n’ai peut-être pas vraiment dit ‘Chloé, toi et moi, ça ne peut pas vraiment arriver’. Il n’est jamais arrivé à un stade où j’ai eu l’impression que j’avais besoin de le dire.

Mais les fans n’étaient pas convaincus et ont afflué sur Twitter pour partager leurs réflexions.

L’un d’eux a insisté: « Miles a dit qu’il aimait Chloé! »

Un autre a déclaré: « Miles est si ennuyeux, pourquoi agit-il comme s’il s’agissait d’informations si nouvelles que Chloé l’aime? Il flirtait définitivement.

Et un troisième a ajouté: «Ils ont littéralement envoyé des messages. Pourquoi dit-il qu’il ne l’entraînait pas ?

En novembre, The Sun a révélé que Chloé avait été blessée après que Miles ait refroidi les choses entre eux.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.