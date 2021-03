Ulrika Jonsson a hâte d’avoir des relations sexuelles avec des inconnus et de laisser tomber ses cheveux après le verrouillage

Ulrika Jonsson a révélé qu’elle voulait vraiment laisser tomber ses cheveux lorsque le pays n’est pas verrouillé.

L’ancienne star des Gladiators, 53 ans, a divorcé de son troisième mari, Brian Monet, en 2019 juste avant que la pandémie de Covid-19 ne frappe le Royaume-Uni en 2020.

S’adressant maintenant au Daily Star, Ulrika a révélé ce que nous aimerions faire si le pays n’était pas verrouillé.

Elle a dit: «Comme embrasser un étranger, je ne suggère pas que cela se produise chaque semaine, mais c’est un rite de passage et un acte profond d’abandon qui affirme la vie.

«Tous ces petits signes de la vie normale que je refuse de lâcher. Je veux aller dans un pub et embrasser un inconnu.







« Je veux aller au restaurant et me faire complètement bavarder et ensuite avoir des relations sexuelles avec deux poignées d’étrangers. »

Ulrika a ajouté: « De toute évidence, certaines parties de cette déclaration ne sont pas correctes et je ne suggère pas que ce soit une bonne idée, mais vous comprenez l’essentiel. »

L’ancien journaliste météorologique a également parlé de la façon dont les verrouillages obligatoires nous ont fait avoir des idées «folles et folles» sur la façon dont nous passerons du temps une fois que les mesures de distanciation sociale seront assouplies.







L’ancienne star des Gladiators a récemment expliqué à quel point son temps passé sur l’application de rencontres Tinder lui avait appris.

Elle a déclaré au Sun: «J’ai aimé participer à ce que je considère comme une expérience sociale géante.

« Et même si je n’ai pas passé beaucoup de temps sur Tinder, j’ai appris plus sur la vie moderne à cette heure-là qu’en 53 ans, et j’y suis toujours. »

Ulrika a révélé qu’elle avait fixé ses matchs potentiels entre 26 et 50 ans.







Le présentateur anglo-suédois a quatre enfants et a eu trois mariages.

De 1990 à 1995, Ulrika a été mariée au caméraman John Turnbull, avec qui elle partage un fils, Cameron, 26 ans.

Plus tard, elle a eu sa fille Bo, 21 ans, issue de sa relation avec le directeur de l’hôtel allemand Marcus Kempen.







De 2003 à 2006, Ulrika a été mariée à Lance Gerrard-Wright, candidat de M. Right, qu’elle a rencontré lors de la présentation de l’émission et avec qui elle partage sa fille Martha, âgée de 16 ans.

Elle a été mariée au troisième mari et directeur de la publicité américain Brian Monet de 2008 à 2019, avec qui elle partage son deuxième fils, Malcolm, 12 ans.

