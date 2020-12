Ulrika Jonsson, 53 ans, dit qu’elle aime plus le sexe maintenant qu’elle ne le faisait dans la trentaine.

Expliquant à quel point le vieillissement avait affecté sa vie sexuelle, Ulrika a révélé que cela avait changé pour le mieux.

La star de la télévision a déclaré: « Dans la cinquantaine, mon approche du sexe a tellement changé que je dois dire que j’apprécie le sexe maintenant, chaque fois que je peux y accéder, tout autant que dans la trentaine, sinon plus. »

Et Ulrika a dit qu’elle avait l’intention de « presser » autant de sexe que possible, tant qu’elle le peut encore.







«Je ne peux m’empêcher de penser que le temps presse», a-t-elle admis dans sa dernière chronique pour Best. «J’ai maintenant plus d’années derrière moi que devant moi et je veux m’assurer de vraiment mettre tout ce que je peux dans l’amour spécial.»

Ulrika a divorcé de son troisième mari, directeur de la publicité, Brian Money, l’été dernier, mettant fin à un « mariage sans sexe »

Puis plus tôt cette année, la star d’origine suédoise a eu son premier rapport sexuel en cinq ans, avec un homme qu’elle a rencontré sur les réseaux sociaux.







Ulrika a déclaré qu’elle voulait que les autres femmes ménopausées sachent qu’elles pouvaient toujours profiter du sexe, malgré les changements d’âge apportés à leur corps.

Le gagnant de Celebrity Big Brother a expliqué: « Nous sommes tellement nombreux à avoir la ménopause et nous abandonnons en quelque sorte le fait d’être des créatures sexuelles parce que nous pensons que c’est ce que mère nature voulait en nous donnant des bouffées de chaleur supplémentaires, une perte de mémoire de poids et de l’anxiété, mais ce n’est pas le cas. »

Alors qu’Ulrika admet qu’elle a remarqué que sa propre silhouette a changé au fil des ans, elle est déterminée à ne pas laisser cela l’empêcher de profiter du sexe.

«Je ne me sens peut-être pas aussi en confiance avec mon corps que lorsque j’étais plus jeune, mais il y a un réel sentiment de vouloir ressentir à nouveau cette passion et de garder ce sentiment le plus longtemps possible», dit-elle.

La mère de quatre enfants a également affirmé qu’elle était un peu un « développeur tardif » dans la chambre – en plaisantant qu’elle avait autrefois une « ceinture de chasteté ».







«Je me suis mariée – pour la première fois – très jeune, âgée de 23 ans seulement.

Le premier mariage d’Ulrika avec le caméraman John Turnbull a pris fin en 1995, et Ulrika s’est lancée dans une série de relations captivantes.

Elle a dit que ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle a réalisé que le sexe pouvait être agréable.

Ulrika a déclaré qu’elle avait eu une « révolution sexuelle » à l’âge de 27 ans après avoir rencontré un partenaire qui lui avait montré les ficelles du métier et que le sexe ne concernait pas uniquement l’homme.

Elle a dit qu’elle avait ensuite passé des années avec le mauvais type, faisant référence à son troisième mariage raté qui, selon elle, était « dépourvu » d’intimité.