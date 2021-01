Ulrika Jonsson s’est déclarée «le cadeau de Dieu aux jeunes hommes» et dit qu’elle est à la recherche d’un nouveau toyboy.

La star de la télé d’origine suédoise dit qu’elle est prête à trouver un nouveau partenaire amusant, qui veut profiter de la vie – et du bon sexe – avec elle.

La mère de quatre enfants a écrit dans une chronique pour The Sun: « Il m’a fallu un certain temps pour devenir la déesse du sexe sûre de moi et d’esprit vif que je suis maintenant. Je ne veux pas d’enfants et de mariage, je veux rire, bien la nourriture et le sexe … s’il vous plaît.

«À cette fin, je suis sûrement le cadeau de Dieu au jeune homme?

Trois fois divorcé, Ulrika a avoué que même si elle sortait avec plaisir avec toute personne de plus de 21 ans, le fait que ses deux enfants les plus âgés avaient 26 et 20 ans signifiait qu’elle cherchait quelqu’un d’un peu plus âgé.







(Image: ITV)



Ulrika a déclaré qu’elle savait qu’elle serait jugée si elle rendait public un homme plus jeune.

«C’est précaire en raison de tout le potentiel de jugement, de l’indignation probable du public et de sa capacité à provoquer des bouleversements sur le front intérieur».

Alors que dans sa jeunesse, Ulrika aimait sortir avec des hommes plus âgés, elle a dit qu’elle avait maintenant mis cela derrière elle.

L’année dernière, Ulrika a révélé qu’elle avait eu des relations sexuelles pour la première fois en cinq ans avec un homme qu’elle avait rencontré sur les réseaux sociaux, après la fin de son «mariage sans sexe» de 11 ans avec l’ex Brian Monet.

Et elle a admis qu’elle avait beaucoup plus de relations sexuelles dans la cinquantaine que dans la trentaine.







(Image: Instagram)



La star de la télévision a expliqué: « Dans la cinquantaine, mon approche du sexe a tellement changé que je dois dire que j’aime le sexe maintenant, chaque fois que je peux y accéder, autant que dans la trentaine, sinon plus. »

Et Ulrika a dit qu’elle avait l’intention de « presser » autant de sexe que possible, tant qu’elle le peut encore.