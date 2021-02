Ulrika Jonsson, 53 ans, critique les critiques qui l’ont attaquée pour avoir reçu le vaccin Covid «  tôt  »

Ulrika Jonsson a critiqué les trolls qui ont affirmé qu’elle n’avait reçu son vaccin Covid que parce qu’elle était une « célébrité ».

La présentatrice de télévision de 53 ans a déclaré qu’elle avait reçu le vaccin parce qu’elle s’occupait de sa fille Bo, 20 ans, qui souffre d’une malformation cardiaque congénitale.

Elle voulait que les trolls «gardent les pensées négatives dans votre petit esprit» et expliqua à quel point elle était «terriblement émotive» et «reconnaissante» de recevoir le vaccin.

Ulrika et ses 135k fans d’Instagram ont répliqué aux critiques qui se demandaient pourquoi la star était « qualifiée » pour le jab par rapport aux autres.

Elle a écrit: «LISEZ: Cela vient de se passer. A) parce que je suis une célébrité, j’ai harcelé mon médecin généraliste local et j’ai écarté d’autres personnes plus fragiles et plus vulnérables.

« Ou B) parce que je suis le soignant de ma fille.

«Si vous avez des pensées négatives, veuillez les garder dans votre petit esprit.







(Image: Ulrika Jonsson / Instagram)



«Je suis extrêmement reconnaissant à toutes les personnes qui ont rendu ces vaccins possibles. Ma gratitude n’a pas de limites. J’étais terriblement émue. #Vacciné #huzzah.

Un critique a déclaré: «Ma nièce qui a une maladie cardiaque et un stimulateur cardiaque n’a toujours pas eu la sienne. Sa mère s’occupe d’elle à plein temps et on n’en a pas non plus proposé.

«S’il vous plaît, dites-moi pourquoi vous avez eu le vôtre? Votre fille ne vit-elle pas à Bath où je vis et je m’entraîne à Norland? Dans ce cas, vous n’êtes pas son soignant et ne devriez pas avoir droit aux autres!

Ulrika a répondu: «Je suis la soignante de ma fille. J’ai remis en question la commande téléphonique, mais ils ont insisté et je ne veux pas non plus me verrouiller hors du système.

« Ma fille atteinte de CHD a dû accéder à un centre de vaccination. Je ne veux pas interrompre le déploiement. Je viens d’une nation de 9 millions de personnes. Ce pays a vacciné plus de 15 millions de personnes. »







(Image: ulrikajonssonofficial / Instagram)



Certains fans ont fait l’éloge d’Ulrika et de sa fille.

Un autre a ajouté: « Tant mieux pour vous. J’ai découvert que chez ma mère, cela peut signifier que je vais plus haut dans la liste.

« Je ne me soucie pas de moi, mais si cela signifie que je suis plus en sécurité pour maman, c’est ce qui compte. Si vous y avez droit à un moment donné pour une raison particulière, c’est tout ce qui compte. »

Et Ulrika a répondu: « EXACTEMENT! »