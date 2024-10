Ullmark signe un contrat de 4 ans d’une valeur de 33 millions de dollars avec les Sénateurs

Linus Ullmark a signé mercredi un contrat de 33 millions de dollars sur quatre ans avec les Sénateurs d’Ottawa. Il a une valeur annuelle moyenne de 8,25 millions de dollars et débutera la saison prochaine.

Le gardien de but de 31 ans, à qui il reste une saison à disputer sur un contrat de quatre ans d’une valeur de 20 millions de dollars (5 millions de dollars AAV) qu’il a signé avec les Bruins de Boston le 28 juillet 2021, aurait pu devenir joueur autonome sans restriction après la saison.

Ullmark, qui n’a pas encore joué un match avec les Sénateurs, a été acquis dans le cadre d’un échange avec les Bruins le 24 juin contre le gardien Joonas Korpisalo, l’attaquant Mark Kastelic et un choix de première ronde au repêchage 2024 de la LNH.

« Quand vous arrivez à cette partie de votre carrière, vous voulez vraiment mettre l’accent sur ce qu’il y a de mieux pour votre famille. Et nous avons senti que depuis notre arrivée ici, cela s’est très bien passé », a déclaré Ullmark. « J’espère que cela pourra contribuer à améliorer les choses dans cette organisation et dans cette ville. »

Ullmark avait une fiche de 22-10-7 avec une moyenne de buts alloués de 2,57, un pourcentage d’arrêts de ,915 et deux blanchissages en 40 matchs de saison régulière (39 départs) avec Boston la saison dernière. Il avait une fiche de 0-1 avec une moyenne de 3,90 et un pourcentage d’arrêts de ,886 en deux matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley (un départ).

« Nous sommes ravis que Linus ait signé une prolongation de contrat avant le début de la saison régulière », a déclaré le directeur général des Sénateurs Steve Staios. « En peu de temps, Linus a pu constater la culture que nous essayons de développer avec notre club de hockey et sa famille a fait l’expérience de l’esprit communautaire d’Ottawa-Gatineau. »

Sélectionné par les Sabres de Buffalo en sixième ronde (163e au total) du repêchage 2012 de la LNH, Ullmark a une fiche de 138-73-23 avec une moyenne de 2,51, un pourcentage d’arrêts de ,919 et huit blanchissages en 247 matchs de saison régulière (238 départs) pour les Sabres et les Bruins. Il a une fiche de 3-6 avec une moyenne de 3,59 et un pourcentage d’arrêts de ,887 en 10 matchs éliminatoires (neuf départs).

En 2022-2023, Ullmark a remporté le trophée Vézina remis au meilleur gardien de but de la LNH après avoir présenté une fiche de 40-6-1 avec une moyenne de 1,89, un pourcentage d’arrêts de ,938 et deux jeux blancs en 49 matchs de saison régulière (48 départs). Cependant, après avoir débuté les six premiers matchs de Boston contre les Panthers de la Floride au premier tour de la Conférence de l’Est 2023, il a été remplacé par Jeremy Swayman pour le match 7, une défaite de 4-3 en prolongation. Boston a choisi d’échanger Ullmark cette intersaison et de garder Swayman, avec qui ils ont signé un contrat de 66 millions de dollars sur huit ans (8,25 millions de dollars AAV) le 6 octobre.

Les Sénateurs débutent la saison régulière contre les Panthers au Centre Canadian Tire à Ottawa jeudi (19 h HE; RDS2, TSN5, SCRIPPS).