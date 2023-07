Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a reçu deux coups douloureux aux élections partielles, bien qu’il se soit accroché à l’ancien siège de Boris Johnson – alors que le Parti travailliste a enregistré son plus grand swing depuis 1997.

Une majorité conservatrice de plus de 20 000 à Selby et Ainsty a été renversée par le jeune Keir Mather du Labour, tandis qu’à Somerton et Frome, les Lib Dems ont également remporté la victoire, renversant la majorité des 19 000 conservateurs avec de la place à revendre.

La course à Uxbridge et South Ruislip s’est déroulée sur le fil avec un recomptage au petit matin, mais c’est le parti de M. Sunak qui s’est accroché avec seulement 495 voix.

Mais Sir Keir Starmer a reçu un coup dur car les travaillistes n’ont pas réussi à remporter une élection partielle clé dans l’ancienne circonscription de Boris Johnson, Uxbridge et South Ruislip.

On s’attendait à ce que le parti renverse une majorité de 7 000 voix dans le siège extérieur de Londres, mais le candidat Danny Beales n’a pas réussi.

Il a été battu par le conservateur Steve Tuckwell, qui a mené la campagne sur un ticket s’opposant presque exclusivement à l’expansion par le maire de Londres Sadiq Khan de la zone à très faibles émissions (Ulez).

Malgré l’impopularité du programme dans la circonscription, les personnalités travaillistes étaient confiantes dans la préparation du concours, tandis que les conservateurs se préparaient à la défaite.

Mais lorsque les résultats ont été annoncés, M. Beales avait obtenu 13 470 voix, contre 13 965 pour M. Tuckwell. M. Beales, qui était le dernier candidat à arriver au décompte, est parti immédiatement après avoir entendu le résultat, tandis que M. Tuckwell a prononcé un discours de victoire.

Le secrétaire à la justice fantôme, Steve Reed, a blâmé Ulez pour la perte, ajoutant: « De toute évidence, cela a résonné chez beaucoup de gens. » Et il a déclaré que les responsables de la politique devront désormais « réfléchir ».

Le chef fantôme travailliste de la Chambre des communes, Thangam Debbonaire, a déclaré: « Nous avons eu une déception ce soir. »

Lors d’une soirée mixte d’élections partielles :

Les conservateurs se sont accrochés au siège d’Uxbridge et de South Ruislip de l’ancien Premier ministre Boris Johnson

Les libéraux démocrates ont renversé une majorité de 19 000 conservateurs pour gagner à Somerton et Frome

Et le parti travailliste a réalisé sa plus grande élection partielle de l’histoire, gagnant à Selby et Ainsty dans le North Yorkshire.

Alors que la nuit se déroulait pour Sir Keir, son candidat dans Selby et Ainsty, dans le North Yorkshire, a remporté le plus grand scalp d’élection partielle de l’histoire du Labour, renversant une majorité de 20 137 conservateurs.

Sir Keir a déclaré que c’était un « moment historique » qui montrait que les électeurs « regardaient le parti travailliste et voyaient un parti changé » sous sa direction.

Le candidat travailliste de 25 ans, Keir Mather, a déclaré qu’il « comprenait l’énormité de ce qui vient de se passer ».

Il a déclaré: « Nous avons réécrit les règles sur les endroits où les travaillistes peuvent gagner. Les gens nous ont ouvert leurs portes et ont adopté notre vision positive de l’avenir.

« Les habitants de Selby & Ainsty ont envoyé un message clair. Pendant trop longtemps, les conservateurs ici et à Westminster nous ont laissé tomber, et aujourd’hui, cela change.

« Au cours des derniers mois, en parlant à des centaines de personnes sur le pas de ma porte, j’ai rencontré tellement de difficultés. Des difficultés aggravées par 13 ans de négligence et de complaisance de la part des conservateurs. »

Les libéraux démocrates ont également porté un coup dur aux conservateurs de Rishi Sunak, renversant une majorité de 19 000 pour gagner à Somerton et Frome.

Les lourdes pertes dans le sud-ouest de l’Angleterre et dans le North Yorkshire soulèveront des questions quant à savoir si les conservateurs peuvent conserver le soutien pour former un gouvernement après les prochaines élections.

Mais M. Sunak sera réconforté par l’échec du parti de Sir Keir à Uxbridge, malgré une avance significative dans les sondages et l’ombre de l’ancien Premier ministre scandaleux, M. Johnson, qui pèse sur le parti.

Le député conservateur David Simmonds, qui était au dépouillement à Uxbridge, a déclaré que c’était un « résultat étonnant » pour les conservateurs qui soulevait de « sérieuses questions » pour Sir Keir. « Les travaillistes sont entrés avec une avance de 40% dans les sondages d’opinion, et cela s’est avéré être une emprise conservatrice », a-t-il déclaré. L’indépendant.

Le nouveau député d’Uxbridge et de South Ruislip, M. Tuckwell, a déclaré qu’il était l’outsider « dès le début de la campagne ».

« Les sondages et les experts ont prédit une grande victoire travailliste », a-t-il déclaré.

Le comte Binface célèbre sur scène alors que les résultats sont lus lors de l'élection partielle d'Uxbridge et de South Ruislip

Et M. Tuckwell a déclaré que les députés travaillistes des arrondissements de la périphérie de Londres dont les électeurs seront également touchés par l’expansion d’Ulez « regarderont les résultats avec les mains moites ».

Les travaillistes ont déclaré qu’il n’était «pas surprenant» qu’Ulez soit un tel problème pour le parti à Uxbridge et South Ruislip, mais ont accusé les conservateurs d’avoir «écrasé l’économie».

Le porte-parole travailliste a déclaré: « Cela allait toujours être une bataille difficile dans un siège qui n’a jamais eu de député travailliste et nous n’avons même pas gagné en 1997.

« Nous savons que les conservateurs qui ont fait chuter l’économie ont durement touché les travailleurs, il n’est donc pas surprenant que l’expansion de l’ULEZ ait préoccupé les électeurs ici lors d’une élection partielle. »

La course entre M. Beales et M. Tuckwell était si serrée que les bulletins de vote ont dû être recomptés.

Et Mme Debbonaire a dit Nouvelles du ciel qu’elle était « heureuse que nous soyons arrivés de très près » dans ce qui a traditionnellement été un siège conservateur sûr.

« Cela allait toujours être une bataille difficile », a-t-elle ajouté.

L’ampleur des majorités renversées à Selby et Somerton pose de sérieuses questions au premier ministre, mais s’accrocher à Uxbridge lui permettra de revendiquer une sorte de victoire.

Sir Keir voudra garder l’accent sur la victoire spectaculaire du parti travailliste au siège du North Yorkshire, mais la défaite à Uxbridge soulève des questions pour le parti.

Le sondeur et analyste politique Lord Hayward a déclaré L’indépendant les conservateurs seront « extrêmement heureux » de conserver Uxbridge.

Et il a dit que la victoire « écrasante » des travaillistes à Selby « ne couvrira pas la réaction à Uxbridge ».

Lord Hayward a également déclaré que le résultat choc à Uxbridge signifie qu’il n’y a « aucune certitude » que le parti travailliste triomphera aux prochaines élections, malgré une avance de 20 points dans les sondages.

Et il a dit que la personne avec le plus de questions à répondre sera M. Khan, car « c’est Sadiq qui l’a perdu ».

« Soudain, au lieu de porter toute l’attention sur trois défaites conservatrices, et donc sur Rishi Sunak, l’attention se concentrera en fait sur le Labour … et Sadiq Khan en particulier », a-t-il déclaré.

Luke Tryl, directeur britannique du groupe More in Common, a déclaré: «Uxbridge donne aux conservateurs un soupir de soulagement à court terme et une victoire dans le jeu des attentes.

« Mais l’ampleur de ce résultat de Selby signifie que vous préféreriez de loin être Keir Starmer que Rishi Sunak en ce moment, et le terrain de jeu électoral pourrait bien être assez grand. »

Et les libéraux démocrates sont impatients de profiter de leur victoire à Somerton, le chef Sir Ed Davey se rendant sur Twitter hier soir pour dire « nous allons avoir besoin d’un plus gros tracteur ».