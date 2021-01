L’Ulefone Armor 12 pourrait être le premier téléphone robuste à utiliser le nouveau chipset Dimensity 1200. Il sera lancé en juin et sera le Ulefone le plus puissant à ce jour.

Le chipset 6 nm sera associé à 12 Go de RAM, tandis que les modèles actuels de la société atteignent généralement 8 Go. Et il disposera de 256 Go de stockage, soit le double de ce que les modèles précédents offrent.





Le Ulefone Armor 12 pourrait devenir le premier téléphone robuste à utiliser le Dimensity 1200

Le Dimensity 1200 a une connectivité 5G rapide (jusqu’à 4,7 Gbps) et un cœur Cortex-A78 qui fonctionne à 2,6 GHz. Cela le placera bien en avance sur l’offre actuelle de la société – son premier téléphone 5G de la fin de l’année dernière, l’Armor 10 5G, qui est alimenté par la puce Dimensity 800 (avec 8/128 Go de mémoire).

Nous attendons pas mal de temps avant la mise en ligne de l’Armor 12, mais attendez-vous à ce que plus de détails soient dévoilés avant juin.

Source (en russe) | Via