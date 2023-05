UKWeather – Les Britanniques se prélasseront demain à 23 ° C … mais profitez au maximum du soleil radieux pendant que vous le pouvez

Les BRITS devraient se prélasser demain sous un soleil radieux de 23 ° C, mais devraient en tirer le meilleur parti tant qu’ils le peuvent, selon les dernières prévisions.

Le Met Office prévoit que les conditions se refroidiront et s’obscurciront dans les prochains jours, clôturant une série de temps chaud.

Les Britanniques sont prêts à se prélasser dans la chaleur du 23 ° C, comme cette foule appréciée à Glasgow, en Écosse, le 26 mai Crédit : Alamy

Les meilleures températures sont attendues dans le Sud-Est et le Sud-Ouest Crédit : Bureau MET

Le temps est idéal pour un voyage à la plage, comme ces amateurs de soleil appréciés à Lyme Regis, Dorset le 25 mai Crédit : Alamy

Le week-end férié devrait être chaud tout au long, mais les nuits commenceront à devenir « froides » en début de semaine.

De belles conditions stables sont attendues pour la plupart pendant la journée, car un courant-jet et une zone de haute pression maintiennent les choses en place.

Les prévisions du Met indiquent qu’aujourd’hui sera probablement une « journée sèche et lumineuse », avant que des nuages ​​épars ne devraient se déplacer ce soir, avec la possibilité de quelques averses éparses dans le nord de l’Écosse.

Pour demain, il est écrit : « Encore une journée sèche, avec des éclaircies.

« Des nuages ​​plus épais se développant parfois pour certaines parties de l’est de l’Angleterre.

« Il fait plus frais ici, mais il fait chaud au soleil plus au sud et à l’ouest. »

Selon les cartes de température du Met, les conditions les plus chaudes seront observées en milieu d’après-midi dans le sud-est et le sud-ouest.

Le mercure devrait culminer à 23C à Plymouth, Devon, avec 22C dans une grande partie du Sud aujourd’hui et demain.

Cependant, les températures devraient ensuite recommencer à baisser car, dans la nuit de lundi, elles pourraient tomber à des chiffres uniques.

Certaines parties du nord de l’Écosse pourraient connaître des minimums de seulement 5 ° C.

En ce qui concerne la semaine à venir, les prévisions indiquent: « Largement sec et stabilisé tout au long, avec des périodes ensoleillées.

« Cependant, les nuages ​​bas pourraient parfois affecter l’extrême nord et l’est.

« Se sentir chaud pour la plupart, bien que plus frais vers certaines côtes orientales. »

Paul Gunderson, prévisionniste en chef au Met, a déclaré: « Le jet stream situé au nord du Royaume-Uni tient à distance les systèmes météorologiques instables et permet à la haute pression de dominer, apportant du beau temps à la grande majorité du Royaume-Uni.

« La position actuelle de la haute pression signifie que nous verrons un flux d’air vers l’ouest au-dessus du Royaume-Uni, une direction plus froide que si l’air était amené du sud, et des régions comme l’Espagne ou l’Afrique.

« Par conséquent, nous ne sommes pas susceptibles d’atteindre des conditions de canicule, mais les températures seront toujours chaudes atteignant les 20 ° C pour beaucoup, en particulier dans le sud-ouest et le sud du Pays de Galles. »

Pendant ce temps, avec le début de la mi-mandat cette semaine, le RAC a lancé un avertissement aux conducteurs souhaitant voyager pendant la période des vacances.

Le porte-parole du RAC, Rod Dennis, a ajouté: « Nous nous attendons à ce que les familles profitent au maximum du beau temps des prochains jours, c’est pourquoi nous prévoyons le jour férié de fin mai le plus achalandé depuis avant la pandémie.

« Comme d’habitude, c’est le vendredi après-midi et le soir qui pourraient voir certains des pires jams.

« Dans la semaine prochaine et à mi-parcours pour de nombreuses régions du Royaume-Uni, les excursions d’une journée seront également une grande caractéristique, les itinéraires populaires vers les côtes et la campagne devenant occupés.

« S’éloigner tôt le matin ou retarder les déplacements jusqu’au soir sont les meilleurs moyens d’éviter les retards inévitables. »

Certains pourraient même avoir besoin d’une glace pour se rafraîchir, comme cette femme en a profité à Granary Square, à Londres, le 26 mai Crédit : LNP