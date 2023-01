Ukrainiens au Canada : Certains cherchent à rester en permanence sous CUAET

Depuis le début de la guerre en Ukraine, des milliers d’Ukrainiens fuyant la violence sont arrivés au Canada grâce à l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (CUAET).

Ce programme permet seulement à ces nouveaux arrivants ukrainiens de rester au Canada de façon temporaire jusqu’à trois ans. Mais alors qu’ils s’installent au Canada et que la guerre de retour se prolonge, ceux qui souhaitent rester en permanence ont actuellement très peu d’options.

“Beaucoup d’entre eux ne savent pas trop ce qui les attend. Donc, comme nous le savons tous, le travail est en cours en Ukraine et nous ne voyons pas vraiment une fin en vue. Et beaucoup d’entre eux ne savent pas ce qu’ils Je vais y retourner”, a déclaré mercredi l’avocate en immigration de Toronto, Ksenia Tchern, à l’émission Your Morning de CTV.

Alors que les clients ukrainiens de Tchern s’installent au Canada, prennent des emplois et inscrivent leurs enfants à l’école, elle a déclaré que beaucoup d’entre eux cherchaient des moyens de rester au Canada de façon permanente.

“Ils s’habituent au nouveau mode de vie canadien et ils se font des amis”, a-t-elle déclaré. “Ils s’impliquent dans la communauté. Ils font du bénévolat et, en fin de compte, ils cherchent des voies où ils peuvent continuer à vivre cette vie et créer une vie meilleure pour eux et leurs familles à l’avenir.”

Étant donné que les nouveaux arrivants ukrainiens fuyant la guerre ne sont techniquement pas considérés comme des réfugiés, puisqu’ils sont titulaires d’un permis de travail ou d’études temporaire, ceux qui souhaitent rester au Canada devraient demander la résidence permanente par le biais d’un volet d’immigration de non-réfugiés, comme dans le cadre d’aides humanitaires et considération compatissante ou l’une des classes économiques.

“La voie (vers la résidence permanente) est assez difficile. Donc, vous savez, nous essayons de voir si Ottawa pourrait créer un programme spécial, qui aiderait les ressortissants ukrainiens à faire la transition vers la résidence permanente”, a déclaré Tchern.

En décembre, il y avait eu 755 784 demandes de CUAET. Parmi ceux-ci, 474 473 ont été approuvés et 137 797 Ukrainiens sont arrivés au Canada.

Jusqu’à présent, le gouvernement fédéral n’a promis une voie vers la résidence permanente qu’aux Ukrainiens dont les membres de la famille sont citoyens canadiens ou résidents permanents. En mars dernier, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada avait promis de « mettre en œuvre rapidement » cette voie, les détails arrivant « dans les semaines à venir ».

Mais en janvier, aucun autre détail n’a été annoncé par le gouvernement fédéral. En novembre, le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a déclaré à un comité de la Chambre des communes que le gouvernement n’avait pas agi parce que son objectif était « d’amener les gens ici plus rapidement ».

“Nous avons toujours l’intention de développer une voie de réunification familiale pour les Ukrainiens et d’envisager éventuellement d’autres moyens de faire passer ceux-ci vers la résidence permanente par le biais des mécanismes existants s’ils souhaitent rester”, a déclaré Fraser.