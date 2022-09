Ukraine : Zelensky dit qu’il n’y aura pas de pourparlers avec Poutine en cas d’annexion de terres

Le président ukrainien a averti mardi que les “faux référendums” de la Russie et les tentatives d’annexion du territoire ukrainien excluaient toute discussion avec Moscou tant que Vladimir Poutine resterait président, et a appelé à “l’isolement complet” de la Russie et à de nouvelles sanctions mondiales sévères.

S’adressant au Conseil de sécurité de l’ONU par liaison vidéo au-dessus des objections russes, Volodymyr Zelenskyy a appelé à un soutien militaire et financier supplémentaire pour défendre l’Ukraine “afin que l’agresseur perde” et “des garanties claires et juridiquement contraignantes de sécurité collective” pour son pays en réponse à la Russie. dernière mainmise sur le territoire ukrainien.

Les référendums, dénoncés par Kyiv et ses alliés occidentaux comme truqués, ont eu lieu dans les régions de Luhansk et de Kherson sous contrôle russe, et dans les zones occupées des régions de Donetsk et de Zaporizhzhia. Ils sont largement considérés comme un prétexte pour annoncer que la Russie annexe les territoires, tout comme elle a annexé la Crimée en 2014.

Des responsables pro-Moscou ont déclaré plus tard mardi que les habitants des quatre zones occupées d’Ukraine avaient voté pour rejoindre la Russie, un prélude probable à des annexions éventuellement dans les jours qui ouvriraient la voie à une nouvelle phase potentiellement plus dangereuse dans la guerre de sept mois qui a suivi la Russie. Le 24 février, invasion de son petit voisin.

L’Ukraine a convoqué la réunion d’urgence du Conseil de sécurité pour répondre aux référendums et aux annonces d’annexion attendues de la Russie.

“Toute annexion dans le monde moderne est un crime, un crime contre tous les États qui considèrent que l’inviolabilité des frontières est vitale pour eux-mêmes”, a déclaré Zelenskyy.

Il a accusé la Russie de détruire “l’essentiel du droit international” et de répondre à “toute proposition de pourparlers avec une nouvelle brutalité sur le champ de bataille, avec une crise et des menaces encore plus grandes pour l’Ukraine et le monde”.

“La reconnaissance par la Russie de ces référendums fictifs comme normaux, la mise en œuvre du soi-disant scénario de Crimée et une autre tentative d’annexer le territoire ukrainien signifieront qu’il n’y a rien à discuter avec ce président de la Russie”, a déclaré Zelenskyy. “L’annexion est le genre de mouvement qui le met seul contre l’ensemble de l’humanité.”

De nombreux membres du Conseil de sécurité ont dénoncé les référendums et souligné que toute annexion de territoire ne serait jamais reconnue.

La chef politique de l’ONU, Rosemary DiCarlo, a déclaré que le vote sur les référendums avait eu lieu dans des centres de vote et que “les autorités de facto accompagnées de soldats ont également fait du porte-à-porte avec des urnes”.

“Ils ne peuvent être qualifiés d’expression authentique de la volonté populaire”, a-t-elle déclaré au conseil. “Les actions unilatérales visaient à donner un vernis de légitimité à la tentative d’acquisition par la force par un État du territoire d’un autre État, tout en prétendant représenter la volonté de le peuple, ne peut être considérée comme légale au regard du droit international. »

L’ambassadeur adjoint de Grande-Bretagne, James Kariuki, a qualifié les référendums d’« illégaux et illégitimes » et de violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et des principes de la Charte des Nations Unies.

L’ambassadeur albanais Ferit Hoxha a déclaré que les référendums sont une répétition du scénario utilisé par la Russie en Crimée, sont contre la constitution ukrainienne et “n’ont rien à voir avec la démocratie, rien à voir avec le libre arbitre des Ukrainiens”.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a annoncé que les États-Unis et l’Albanie allaient bientôt faire circuler une résolution du Conseil de sécurité qui condamnerait « le simulacre de référendum », appellerait tous les pays à ne reconnaître aucun statut modifié à l’Ukraine et exigerait le retrait immédiat des troupes russes de le pays.

La résolution se heurtera certainement à un veto russe, “mais nous espérons voir le reste du conseil rester ferme et refuser d’accepter le remaniement”, a-t-elle déclaré.

L’ambassadrice américaine a déclaré qu’elle s’attend à un vote du Conseil de sécurité sur la résolution en fin de semaine ou au début de la semaine prochaine.

Thomas-Greenfield a déclaré que si la Russie utilisait son veto, les États-Unis et l’Albanie présenteraient la résolution à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui compte 193 membres, où il n’y a pas de veto, “pour envoyer un message sans équivoque à Moscou”.

L’assemblée a adopté à une écrasante majorité deux résolutions en mars, avec le soutien d’environ 140 pays, exigeant la fin immédiate de l’opération militaire de la Russie et le retrait de ses forces, et blâmant Moscou pour la crise humanitaire qui a maintenant frappé de nombreux pays, en particulier dans le monde en développement, avec de la nourriture. et les pénuries d’énergie, la hausse des prix et la hausse de l’inflation.

Expliquant pourquoi les États-Unis allaient de l’avant avec la résolution, Thomas-Greenfield a cité le président américain Joe Biden s’adressant à la réunion annuelle des dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale la semaine dernière et a déclaré: «Si les nations peuvent poursuivre leurs ambitions impériales sans conséquences, alors nous mettons à risquer tout ce que cette institution représente pour tout.

L’ambassadeur de Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, a affirmé que 100 observateurs internationaux indépendants de 40 pays ont observé les référendums, “et ils ont été particulièrement surpris par l’enthousiasme du peuple”.

Il a accusé les forces ukrainiennes d’utiliser la “puissance militaire” occidentale pour intensifier les frappes d’artillerie et bombarder les villes où il y avait un référendum “pour semer la panique parmi les citoyens et faire de vaines tentatives pour saper le vote”.

Nebenzia a affirmé que le but de l’Occident en soutenant l’Ukraine et en s’approchant des frontières de la Russie “est d’affaiblir et de saigner la Russie autant que possible”.

“Leur rêve est de briser la Russie et de la soumettre à sa propre volonté”, a-t-il déclaré.

Faisant allusion à la possibilité de davantage de référendums et d’annexions, il a qualifié la situation en Ukraine de “catastrophe” et a affirmé que Kyiv avait été rejetée non seulement par les habitants de la Crimée et du Donbass, mais aussi par les régions de Kherson et de Zhaporizhzhia.

“Ce processus va se poursuivre si Kyiv ne reconnaît pas son erreur et ses erreurs stratégiques et ne commence pas à être guidé par les intérêts de son propre peuple, et n’exécute pas aveuglément la volonté de ceux qui les jouent”, dit Nébenzia.

Thomas-Greenfield, l’ambassadeur des États-Unis, a répondu : “Je n’ai aucun doute dans mon esprit qu’ils tenteront de le faire”.

Elle a réitéré le soutien indéfectible de Biden à l’Ukraine, affirmant que “c’est pourquoi il est si important que nous nous opposions immédiatement à cela – et que nous le ferons”.