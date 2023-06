Ukraine : Zelensky dit au moins 500 enfants tués par la guerre

Kyiv, Ukraine –

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dimanche que la guerre de la Russie, qui en est maintenant à son 16e mois, a tué au moins 500 enfants ukrainiens.

Zelenskyy a fourni le nombre d’heures après que les secouristes ont trouvé le corps d’une fillette de 2 ans décédée lors de l’une des dernières frappes russes.

Le président a déclaré dans un communiqué que « les armes et la haine russes, qui continuent de prendre et de détruire la vie d’enfants ukrainiens chaque jour », ont tué les centaines de personnes qui ont péri depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022.

« Beaucoup d’entre eux auraient pu devenir des universitaires célèbres, des artistes, des champions sportifs, contribuant à l’histoire de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Zelenskyy a déclaré qu’il était impossible d’établir le nombre exact d’enfants qui ont été victimes en raison des hostilités en cours et parce que certaines zones sont sous occupation russe.

« Nous devons tenir bon et gagner cette guerre ! a déclaré le président ukrainien. « Toute l’Ukraine, tout notre peuple, tous nos enfants, doivent être libérés de la terreur russe ! »

Les sauveteurs ont retrouvé le corps de l’enfant de 2 ans tôt dimanche alors qu’ils fouillaient les décombres d’un immeuble d’habitation dans la banlieue de la ville centrale de Dnipro.

Le gouverneur régional, Serhiy Lysak, a déclaré que cinq enfants figuraient parmi les 22 personnes blessées par l’attaque de samedi, qui a endommagé deux immeubles résidentiels.

Les Russes ont lancé dimanche de nouvelles frappes avec des drones et des missiles de croisière, ciblant plusieurs régions du pays, dont la capitale, Kiev.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que les défenses aériennes du pays avaient abattu trois des cinq drones auto-explosifs Shahed et quatre des six missiles de croisière tirés.

Le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yurii Ihnat, a déclaré que deux missiles avaient frappé une base aérienne militaire à Kropyvnytskyi, une ville de la province de Kyrovohrad, dans le centre de l’Ukraine. Il n’a pas signalé les dégâts qu’ils ont causés.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’armée avait détruit des avions de combat et des dépôts de munitions ukrainiens lors de frappes sur des aérodromes ukrainiens, mais n’a pas donné plus de détails.

L’armée russe a signalé ces derniers jours une série de frappes contre des batteries de défense aérienne, des bases aériennes et des dépôts de troupes ukrainiens. Les frappes à longue portée surviennent alors que l’Ukraine se prépare à une contre-offensive attendue depuis longtemps dans laquelle elle espère récupérer plus de terrain.

Dans ce qui était considéré comme faisant partie des opérations visant à faciliter la contre-attaque prévue, les forces ukrainiennes ont maintenu la pression sur les forces russes dans la ville orientale de Bakhmut, dont Moscou a revendiqué le contrôle le mois dernier après la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

Ailleurs, des groupes de Russes combattant aux côtés des forces ukrainiennes ont déclaré avoir lancé de nouvelles attaques ces derniers jours sur la région russe de Belgorod, qui borde l’Ukraine. L’un des groupes, le Corps des volontaires russes, a diffusé dimanche une vidéo montrant un prétendu raid dans la région.

L’Associated Press n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’authenticité de la vidéo.

Les attaques précédentes à Belgorod, qui ont incité les autorités russes à évacuer des milliers de résidents locaux, ont été considérées par certains observateurs comme faisant partie des efforts de l’Ukraine pour distraire Moscou et étirer ses forces avant la contre-offensive prévue.

Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a signalé de nouveaux bombardements ukrainiens de la ville frontalière de Shebekino qui ont déclenché plusieurs incendies dimanche.

En Crimée, que la Russie a illégalement annexée à l’Ukraine en 2014, le dirigeant régional Sergueï Aksenov a signalé dimanche matin une attaque de drone ukrainien sur la ville de Djankoi. Il a affirmé que cinq des drones attaquants avaient été abattus et quatre autres bloqués et forcés d’atterrir, ajoutant qu’il n’y avait pas eu de victimes.

Les derniers raids russes sur les villes ukrainiennes ont suscité de nouvelles inquiétudes quant à la sécurité des civils après que les autorités ont annoncé que près d’un quart des 4 800 abris anti-aériens qu’ils ont inspectés étaient verrouillés ou impropres à l’utilisation.

A Kiev, 44% des 1 078 abris ont été trouvés fermés ou inutilisables, a déclaré dimanche le ministre des Industries stratégiques Oleksandr Kamyshin.

Les reconnaissances officielles sont intervenues après qu’une femme de 33 ans à Kiev serait décédée alors qu’elle attendait devant un abri fermé lors d’un barrage de missiles russes jeudi.

Les procureurs de la capitale ont déclaré que quatre personnes avaient été arrêtées dans le cadre d’une enquête criminelle sur la mort de la femme alors qu’elle et d’autres attendaient d’entrer dans un abri verrouillé. Un agent de sécurité qui aurait omis de déverrouiller les portes est resté en garde à vue. Trois autres, dont un responsable local, ont été assignés à résidence.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré samedi que les autorités de la ville avaient reçu « plus d’un millier » de plaintes concernant des abris anti-aériens verrouillés, délabrés ou insuffisants dans la journée suivant le lancement d’un service de retour d’information en ligne.