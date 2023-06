Ukraine : Zelensky dit au moins 500 enfants tués par la guerre

Kyiv, Ukraine –

Un Ukrainien s’est précipité chez lui à l’extérieur de la ville centrale de Dnipro dans l’espoir de sauver sa famille, seulement pour trouver sa fille de 2 ans morte et sa femme grièvement blessée alors qu’il aidait à les sortir des décombres de leur appartement détruit dans l’un des Les dernières frappes aériennes russes de la guerre, ont annoncé dimanche les autorités.

Écrivant sur Telegram après la récupération du corps de Liza, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’au moins 500 enfants ukrainiens ont été tués depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle le 24 février 2022. Les Nations Unies affirment qu’environ 1 000 autres enfants ukrainiens ont été blessés et des milliers d’autres ont été expulsés de force vers la Russie.

Zelenskyy, qui a souligné jeudi la Journée internationale de l’enfant, a déclaré que « les armes et la haine russes continuent de prendre et de détruire la vie d’enfants ukrainiens chaque jour », ajoutant que « beaucoup d’entre eux auraient pu devenir des universitaires, des artistes, des champions sportifs célèbres, contribuant à L’histoire de l’Ukraine. »

« Nous devons tenir bon et gagner cette guerre ! il a dit. « Toute l’Ukraine, tout notre peuple, tous nos enfants, doivent être libérés de la terreur russe ! »

Liza a été tuée lorsqu’une roquette russe a atterri samedi soir dans une cour à côté de son immeuble alors qu’elle était à la maison avec sa mère, a déclaré Serhiy Lysak, le gouverneur régional de Dnipropetrovsk. Le père de la jeune fille s’est précipité à la maison après le travail.

« Le père était de service et, comme on me l’a dit, il a personnellement déblayé les décombres et sorti sa femme et sa fille. Imaginez l’ampleur de cette tragédie », a déclaré la vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk, faisant état du sauvetage qui a duré. jusqu’à dimanche matin. La mère de la jeune fille a été hospitalisée en soins intensifs.

Lysak a déclaré que cinq enfants figuraient parmi les 22 personnes blessées lors de l’attaque de samedi, qui a endommagé deux immeubles résidentiels.

La mère de l’un des enfants était assise au milieu de béton brisé, de métal tordu, de jouets et de vêtements pour enfants près de son immeuble et a décrit ce qui s’était passé.

« Je courais depuis la station électrique à travers le trafic », se souvient Alyona Serednyak. « Je courais à la maison. Mon enfant était seul à la maison. Nous avons essayé de tirer mon enfant de sous la cage sur la fenêtre. »

Elle a dit qu’ils avaient réussi à le libérer et qu’il était maintenant hospitalisé en soins intensifs.

Comme Zelenskyy, sa femme Olena s’est concentrée dimanche sur les souffrances des enfants pendant la guerre, leur dédiant un monument dans la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv.

« Les parents tiennent la main de leurs enfants lorsqu’ils font leurs premiers pas, lorsqu’ils les emmènent pour la première fois à la maternelle, à l’école », a déclaré la première dame d’Ukraine. « La pire chose que vous puissiez imaginer, c’est de tenir la main d’un enfant mort. Ça ne devrait pas être comme ça. Les enfants doivent vivre ! »

Les frappes de drones et de missiles de croisière russes dimanche ont ciblé plusieurs régions du pays, dont la capitale, Kiev.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu trois des cinq drones auto-explosifs Shahed et quatre des six missiles de croisière tirés.

Le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yurii Ihnat, a déclaré que deux missiles avaient frappé une base aérienne militaire à Kropyvnytskyi, dans la province de Kyrovohrad, dans le centre de l’Ukraine. Il n’a pas signalé de dégâts.

Des enfants jouent dans une aire de jeux devant des bâtiments endommagés par des missiles avant la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy Zaporizhzhia, Ukraine, le lundi 27 mars 2023. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’armée avait détruit des avions de combat et des dépôts de munitions ukrainiens lors de frappes sur des aérodromes ukrainiens, mais n’a pas donné plus de détails.

L’armée russe a signalé ces derniers jours des attaques contre des batteries de défense aérienne ukrainiennes, des bases aériennes, des dépôts de troupes et de munitions, des usines de production militaire, des points de commandement et d’observation et d’autres positions sur le champ de bataille. Les frappes surviennent alors que les responsables ukrainiens s’abstiennent d’annoncer le lancement de leur contre-offensive très attendue pour récupérer davantage de territoires occupés par la Russie, bien que le rythme de l’activité militaire suggère que l’opération pourrait déjà être en cours.

Les forces ukrainiennes ont maintenu la pression sur les forces russes dans la ville orientale de Bakhmut, dont Moscou a revendiqué le contrôle le mois dernier après la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

Ailleurs, les Russes combattant aux côtés des forces ukrainiennes ont déclaré avoir lancé de nouvelles attaques contre la région russe de Belgorod, qui borde l’Ukraine. L’un des groupes, le Corps des volontaires russes, a diffusé dimanche des vidéos montrant un prétendu raid et proposant d’échanger des prisonniers avec les autorités russes. L’Associated Press n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’authenticité des vidéos.

Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a répondu à l’offre d’échange de prisonniers dans sa propre vidéo, disant qu’il était sceptique quant au fait que les captifs soient toujours en vie, mais qu’il était ouvert à une réunion pour discuter d’un échange.

Gladkov a également signalé d’autres bombardements ukrainiens dimanche sur le district frontalier de Shebekino et les zones voisines. Il a déclaré qu’au moins deux personnes avaient été tuées et plusieurs personnes blessées samedi et que plusieurs incendies avaient éclaté.

Certains observateurs voient des attaques à Belgorod, qui ont incité les autorités russes à évacuer des milliers d’habitants, dans le cadre des efforts de l’Ukraine pour distraire Moscou et étirer ses forces pour aider la contre-offensive à réussir.

En Crimée, que la Russie a illégalement annexée à l’Ukraine en 2014, le dirigeant régional Sergueï Aksenov a signalé dimanche matin une attaque de drone ukrainien sur la ville de Djankoi. Il a affirmé que cinq des drones attaquants avaient été abattus et quatre autres bloqués et forcés d’atterrir, ajoutant qu’il n’y avait pas eu de victimes.

Les derniers raids russes sur des villes ukrainiennes ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité des civils après que des responsables ont annoncé que près d’un quart des 4 800 abris antiaériens qu’ils ont inspectés étaient verrouillés ou impropres à l’utilisation.

A Kiev, 44% des 1 078 abris ont été trouvés fermés ou inutilisables, a déclaré dimanche le ministre des Industries stratégiques Oleksandr Kamyshin.

Les reconnaissances officielles sont intervenues après qu’une femme de 33 ans à Kiev serait décédée alors qu’elle attendait devant un abri fermé lors d’un barrage de missiles russes jeudi.

Les procureurs de la capitale ont déclaré que quatre personnes avaient été arrêtées dans le cadre d’une enquête criminelle sur la mort de la femme alors qu’elle et d’autres attendaient d’entrer dans un abri verrouillé. Un agent de sécurité qui aurait omis de déverrouiller les portes est resté en garde à vue. Trois autres, dont un responsable local, ont été assignés à résidence.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré samedi que les autorités de la ville avaient reçu « plus de 1 000 » plaintes concernant des abris anti-aériens verrouillés, délabrés ou insuffisants dans la journée suivant le lancement d’un service de retour d’information en ligne.

——

Andrew Katell a contribué à ce rapport depuis New York.