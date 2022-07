Ukraine war news – Le maléfique Vladimir Poutine fait face à un contrecoup alors que des familles en deuil RAGE sur les soldats disparus

Un consultant utilise son talent artistique pour collecter des fonds médicaux pour l’Ukraine

Une consultante hospitalière qui s’est mise à la peinture à l’huile pour se détendre pendant les pressions de la pandémie de Covid vend désormais ses créations pour récolter des fonds pour l’Ukraine.

Le Dr Jennifer Elder, pneumologue consultante à l’hôpital d’Ulster, utilise le paysage de la côte de Co Down pour inspirer ses photos.

Le Dr Elder, ainsi que d’autres médecins de tout le Royaume-Uni, ont rejoint MAU (Medical Aid Ukraine) qui collecte des fonds pour envoyer des fournitures médicales essentielles en Ukraine.

L’équipement et les ambulances donnés à la cause sont maintenant utilisés activement dans les hôpitaux ukrainiens et la collecte de fonds par MAU s’élève à près de 100 000 £.

Le Dr Elder, qui est née en Écosse mais vit à Co Down depuis 19 ans, a déclaré que ses œuvres s’inspiraient de lieux de beauté tels que Strangford Lough, Murlough et Tobermory.

Elle a déclaré: «Je suis avant tout un médecin respiratoire, mais qui respire maintenant l’art – il y a beaucoup de choses qui nous font nous sentir vivants et, pour moi, la peinture en fait partie.

“J’ai commencé à peindre pendant le confinement comme moyen d’évasion, après de longues journées de travail dans un service de haute dépendance Covid-19.

“Nous faisons tous l’expérience de centaines de lumières et d’ambiances différentes en une journée, que j’espère avoir capturées dans mes peintures.

“C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à peindre.”