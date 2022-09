Ukraine. Une centrale nucléaire s’arrête au milieu des combats

ZAPORIZHZHIA, Ukraine –

La plus grande centrale nucléaire d’Ukraine et d’Europe a cessé d’approvisionner en électricité les territoires sous contrôle ukrainien, ont annoncé samedi les autorités soutenues par le Kremlin, alors qu’une équipe d’inspecteurs de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU poursuivait sa mission sur le site.

L’administration municipale nommée par la Russie à Enerhodar, où se trouve l’usine de Zaporizhzhia, a accusé samedi matin un bombardement ukrainien présumé, qui aurait détruit une ligne électrique clé.

“La fourniture d’électricité aux territoires contrôlés par l’Ukraine a été suspendue en raison de difficultés techniques”, a indiqué l’administration municipale dans un message sur sa chaîne officielle Telegram. Il n’était pas clair si l’électricité de la centrale atteignait toujours les zones sous contrôle russe.

Vladimir Rogov, membre de l’administration régionale nommée par le Kremlin, a déclaré sur Telegram qu’un obus avait frappé une zone entre deux réacteurs. Ses affirmations n’ont pas pu être vérifiées dans l’immédiat.

Au cours des dernières semaines, l’Ukraine et la Russie ont échangé le blâme sur les bombardements à l’usine et à proximité, tout en s’accusant mutuellement de tentatives de faire dérailler la visite d’experts de l’ONU, qui sont arrivés à l’usine jeudi. La mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique est d’aider à sécuriser le site.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient lancé une nouvelle tentative de saisie de l’usine vendredi soir, malgré la présence des observateurs de l’AIEA, envoyant 42 bateaux avec 250 membres des forces spéciales et des “mercenaires” étrangers pour tenter un débarquement sur la rive du réservoir voisin de Kakhovka. .

Le ministère a déclaré que quatre avions de combat russes et deux hélicoptères de combat ont détruit environ 20 bateaux et que les autres ont fait demi-tour. Il a ajouté que l’artillerie russe avait frappé la rive droite du Dniepr sous contrôle ukrainien pour cibler l’équipe de débarquement en retraite.

Le ministère a affirmé que l’armée russe avait tué 47 soldats, dont 10 “mercenaires” et en avait blessé 23. Les affirmations russes n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

La Russie a rapporté plus tôt qu’environ 60 soldats ukrainiens avaient précédemment tenté d’atterrir près de l’usine jeudi et que les forces russes avaient déjoué cette tentative.

Samedi matin, ni le gouvernement ukrainien ni l’opérateur nucléaire du pays, Enerhoatom, n’avaient commenté ces allégations.

L’usine a subi à plusieurs reprises une déconnexion complète du réseau électrique ukrainien depuis la semaine dernière, Enerhoatom accusant les tirs de mortier et les incendies à proximité du site.

Les autorités ukrainiennes locales ont accusé Moscou d’avoir pilonné à la roquette deux villes qui surplombent l’usine de l’autre côté du Dniepr, une accusation également qu’elles ont répétée à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

À Zorya, un petit village situé à environ 20 kilomètres (12 miles) de l’usine de Zaporizhzhia, les habitants ont pu entendre vendredi le bruit des explosions dans la région.

Ce ne sont pas les bombardements qui leur font le plus peur, mais le risque d’une fuite radioactive dans la centrale.

“La centrale électrique, oui, c’est la plus effrayante”, a déclaré Natalia Stokoz, mère de trois enfants. “Parce que les enfants et les adultes seront touchés, et c’est effrayant si la centrale nucléaire explose.”

Oleksandr Pasko, un agriculteur de 31 ans, a déclaré “qu’il y a de l’anxiété parce que nous sommes assez proches”. Pasko a déclaré que les bombardements russes se sont intensifiés ces dernières semaines.

Au cours des premières semaines de la guerre, les autorités ont donné des comprimés d’iode et des masques aux personnes vivant à proximité de l’usine en cas d’exposition aux radiations.

Récemment, ils ont également distribué des pilules d’iode dans la ville de Zaporizhzhia, à environ 50 kilomètres (31 miles) de l’usine.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé de jouer le rôle de “facilitateur” sur la question de l’usine de Zaporizhzhia, lors d’un appel téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine samedi, selon un communiqué de la présidence turque.

L’armée ukrainienne a rapporté samedi matin que les forces russes ont poursuivi du jour au lendemain leur avance bloquée dans l’est industriel du pays, tout en essayant de conserver les zones capturées dans le nord-est et le sud de l’Ukraine, y compris dans la région de Kherson citée comme la cible de la récente contre-offensive de Kyiv.

Il a ajouté que les forces ukrainiennes ont repoussé une demi-douzaine d’attaques russes dans la région de Donetsk, y compris près de deux villes désignées comme cibles clés des efforts acharnés de Moscou pour capturer le reste de la province. La région de Donetsk est l’une des deux qui composent le cœur industriel ukrainien du Donbass, aux côtés de Louhansk, qui a été envahie par les troupes russes début juillet.

Par ailleurs, l’armée britannique a confirmé samedi matin dans sa mise à jour régulière que les forces ukrainiennes menaient de “nouvelles opérations offensives” dans le sud de l’Ukraine, avançant le long d’un large front à l’ouest du Dniepr et se concentrant sur trois axes dans la région de Kherson occupée par la Russie.

“L’opération a des objectifs immédiats limités, mais les forces ukrainiennes ont probablement réalisé un certain degré de surprise tactique ; exploitant la mauvaise logistique, l’administration et le leadership des forces armées russes”, a déclaré le ministère britannique de la Défense sur Twitter.

Des bombardements russes ont tué un enfant de 8 ans et en ont blessé au moins quatre autres dans une ville du sud de l’Ukraine proche de la région de Kherson, ont indiqué des responsables ukrainiens.

Kozlowska a rapporté de Londres.