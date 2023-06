Ukraine. Un tsunami de saleté alors que les eaux usées et les boues recouvrent les rues de Kherson après l’explosion du barrage | Nouvelles du monde

Au fur et à mesure que les eaux descendent ici, l’étendue des dégâts devient claire.

Les mares fétides restent infestées d’eaux usées et de carburant nauséabonds.

Un tsunami de saleté noire a été déversé rue après rue.

Des milliers de maisons ont été dévastées.

La tâche herculéenne de nettoyer tout cela est rendue infiniment plus dangereuse par la présence de russe positions avancées juste de l’autre côté du fleuve et des bombardements russes sporadiques qui ont tué deux travailleurs humanitaires et gravement blessé d’autres au cours des derniers jours.

Le coût économique pour la région de Kherson après la Russie a fait sauter son barrage est incalculable.

Quelle que soit la promesse des dirigeants mondiaux Conférence sur la relance de l’Ukraine à Londres la facture a augmenté de plusieurs milliards rien que dans ce domaine.

Le coût humain ne cesse d’augmenter aussi.

Mykhaylo Kubyskin, 75 ans, a eu une guerre très dure et ça ne s’améliore pas.

Il a eu un accident vasculaire cérébral le jour où les Russes ont envahi Ukrainetel fut le choc de la nouvelle.

Il a du mal à marcher maintenant.

Pendant l’occupation de Kherson par la Russie, des troupes sont venues fouiller sa maison sur une île du Dnipro et l’ont jeté à terre.

Puis vint le déluge.

Cela a détruit sa maison et il est assis sans abri dans un hôpital de Kherson, perdant espoir.

« J’ai 75 ans et je ne sais pas comment continuer à vivre », nous a-t-il dit.

Image:

Agent de sécurité de l’imprimerie Volodymyr





« Ma maison a été inondée jusqu’au toit. J’ai tout perdu, tout. »

Les scènes à travers cette région sont familières mais issues de catastrophes naturelles.

Image:

Employés de Printworks essayant de nettoyer





Cela a été créé par l’homme. Un paysage altéré dystopique créé délibérément par la Russie.

De grands navires sont échoués perchés sur la terre ferme ou à moitié montés sur des quais ; de plus petits bateaux sont échoués dans les arbres, bâtiment après bâtiment est ruiné, les toits sont arrachés ou leur contenu est déversé dans les rues.

Sky News a rejoint le gouverneur de la région, Oleksandr Prokudin, alors qu’il examinait les conséquences.

La tâche à accomplir, dit-il, est immense.

« Nous devons tout nettoyer et restaurer la centrale hydroélectrique et redonner aux gens les maisons qu’ils ont perdues et rendre leurs biens », dit-il.

Image:

L’image satellite montre le barrage et la centrale hydroélectrique de Nova Kakhovka après son effondrement





Une partie de l’aide arrive mais s’enlise aussi, des camions coincés dans la boue.

La plupart des gens semblaient se débrouiller seuls.

Image:

Vladislav devant les vestiges de sa maison





Le photographe à la retraite Vlad nous a montré ce qu’il reste de sa maison au bord de la rivière.

Il a passé les cinq dernières années à le faire. Tout ce travail défait dans le déluge.

Mais d’une manière ou d’une autre, il trouva toujours un sourire alors qu’il cueillait des bouteilles dans la boue.

« Vodka ! Cognac ! il sourit.

La vodka était un cadeau pour son anniversaire qui est tombé la veille de l’invasion de la Russie.

Il dit qu’il ne le boira pas tant qu’il n’y aura pas de victoire, quel que soit le temps que cela prendra.