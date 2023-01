Ukraine : Un missile russe a été tiré sur Kyiv “avec “Bonne année” écrit dessus”

Un drone russe tiré sur Kyiv portait l’inscription “Bonne année”, car une personne a été tuée lors de l’attaque d’hier soir (Photo : Andrii Nebytov) Les Ukrainiens ont accueilli 2023 sous le son des systèmes de défense aérienne faisant exploser des missiles et des drones russes dans le ciel. Un drone Kamikaze avait même griffonné « Happy New Year » avec un marqueur rouge. Andrii Nebytov, chef de la police de Kyiv, a publié la photo sur son compte Telegram, montrant le message écœurant, à côté d’un dessin d’une bombe. “Cette épave n’est pas sur le front, où se déroulent de féroces combats, c’est ici, sur un terrain de sport, où les enfants jouent”, écrit-il. Des explosions ont été entendues à travers l’Ukraine quelques minutes après minuit, obligeant les gens à abandonner leur Célébrations du Nouvel An et direction les abris anti-bombes. Kyiv a été particulièrement touchée, avec une personne tuée et 20 blessées. Alors que les sirènes des raids aériens retentissaient, certaines personnes sur leurs balcons pouvaient être entendues crier: «Gloire à l’Ukraine, gloire aux héros». Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

Une lueur d’explosion est vue sur l’horizon de Kyiv lors d’une frappe de drones russes (Photo: Reuters)



Des soldats ukrainiens partagent un toast pour célébrer le Nouvel An, dans une maison de repos militaire, alors que Zelensky a déclaré qu’il espérait que 2023 verrait le retour des soldats dans leurs familles (Photo: Reuters) Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a partagé une photo sur Telegram montrant prétendument où un fragment de roquette avait heurté une voiture. Il a confirmé que des explosions avaient été entendues et que la défense aérienne de la capitale fonctionnait. Les sirènes des raids aériens ont commencé juste après que le président Volodymyr Zelensky eut terminé son discours du Nouvel An, dans lequel il louait ceux qui luttaient contre l’invasion russe. Il a dit aux citoyens: «Je veux nous souhaiter à tous une chose – la victoire. Et c’est le principal. Un souhait pour tous les Ukrainiens. Au-delà de la croyance. La Russie a froidement et lâchement attaqué l’Ukraine aux premières heures de la nouvelle année. Mais Poutine ne semble toujours pas comprendre que les Ukrainiens sont faits de fer. L’Amérique est absolument convaincue que l’Ukraine l’emportera en 2023. Slava Ukraini ! — Ambassadeur Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) 1er janvier 2023 Zelensky a déclaré qu’il espérait que les régions occupées de l’Ukraine seraient bientôt “libérées” (Photo: EPA) « Que cette année soit l’année du retour. Le retour de notre peuple. Soldats – à leurs familles. Prisonniers – dans leurs maisons. Immigrants – à leur Ukraine. « Le retour de nos terres. Et ceux qui sont temporairement occupés deviendront libres pour toujours. Il a ajouté: «Au retour à la vie normale. Aux moments heureux sans couvre-feu. Aux joies terrestres sans alertes aériennes. Le retour de ce qui nous a été volé. L’enfance de nos enfants, la vieillesse paisible de nos parents. ‘Que la nouvelle année apporte tout cela. Nous sommes prêts à nous battre pour cela. C’est pourquoi chacun de nous est ici. Je suis là, nous sommes là, tu es là, tout le monde est là. Nous sommes tous ukrainiens. Suite: Des nouvelles

‘Gloire à l’Ukraine. Bonne année.’ L’ambassadrice américaine en Ukraine, Bridget Brink, a réagi à l’agression russe sur Twitter. “La Russie a froidement et lâchement attaqué l’Ukraine aux premières heures de la nouvelle année”, écrit-elle. “Mais Poutine ne semble toujours pas comprendre que les Ukrainiens sont faits de fer.” Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

