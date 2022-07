Ukraine. Un journaliste russe qui dénonce Poutine n’a aucun regret malgré l’hostilité de toutes parts | Nouvelles du monde

Les derniers mois ont été difficiles pour Marina Ovsyannikova.

La journaliste de la télévision d’État russe a fait irruption dans un journal télévisé du soir en mars, brandissant une banderole contre les actions de son pays en Ukraine, disant aux millions de téléspectateurs de la chaîne que la télévision d’État leur mentait.

Elle n’a pas de travail, elle vit de l’argent qu’elle a gagné en vendant sa voiture et elle est au milieu d’une bataille féroce pour sa garde avec son ex-mari qui travaille à la chaîne anglophone du Kremlin, Russie Aujourd’hui.

C’est une attaque de toutes parts.

“Ma mère soutient Poutine, mon fils a subi un lavage de cerveau par son père et je suis critiquée par les partisans de l’opération militaire spéciale qui me traquent”, dit-elle.

“Une partie de l’opposition me trolle aussi. Ils m’appellent un ancien propagandiste. De plus, même les Ukrainiens parlent contre moi parce qu’ils croient à tous ces mensonges et théories du complot.

Des prisonniers “forcés de se battre pour la Russie” – Ukraine news live

“Ils croient que l’émission n’était pas en direct et que je travaille pour le FSB.”

La théorie du FSB, selon laquelle Maria travaille pour les services secrets russes, a sa propre vie sur les réseaux sociaux russes et ukrainiens.

Elle a continué à protester contre les actions de la Russie en Ukrainemais s’en est sorti relativement indemne jusqu’à présent, avec juste des amendes sur les frais administratifs.

Malgré le fait qu’elle se tenait devant le Kremlin il y a deux semaines avec une banderole qualifiant Vladimir Poutine de meurtrier, elle n’a pas encore fait face à un retour pour cela. D’autres ne s’en sont pas tirés si légèrement.

“C’est un mensonge complet ! Comment puis-je être un agent ? Je suis une femme russe normale qui a exprimé sa position de citoyenne et ils essaient de me discréditer de toutes parts.

Image:

Marina Ovsyannikova est attaquée de toutes parts



“C’est bien que le Kremlin répande toutes sortes de théories du complot pour que les gens ne me croient pas. C’est le point principal – je suis un ‘faux’ et ils ne devraient pas me croire.”

Ovsyannikova est partie pour l’Allemagne peu de temps après apparition à la télévision d’État. On lui a proposé un emploi au quotidien allemand Die Welt mais cela a pris fin et elle est retournée en Russie lorsque son ex-mari a intenté une action en justice pour la garde de leurs deux enfants.

“Ma fille m’appelait tous les jours pour me demander ‘quand reviens-tu, maman ?’ Je veux te voir”. Mon mari, qui travaille pour le Kremlin, il les retournait contre moi. J’ai réalisé que je perdais contact avec eux et si je ne revenais pas, je perdrais tout simplement mes enfants.

Lire la suite:

L’ancienne journaliste russe Marina Ovsyannikova reconnue coupable d’avoir “discrédité” les forces armées du pays

Les mères et les épouses des militaires russes portés disparus font face à une lutte acharnée pour obtenir des réponses

“De plus, chaque voix qui s’élève contre la guerre depuis l’intérieur de la Russie est beaucoup plus forte que si une personne proteste depuis l’étranger.”

Elle dit que sa décision de rester à la télévision d’État aussi longtemps qu’elle l’a fait était née de la nécessité de devoir s’occuper de deux enfants après un divorce douloureux.

Mais elle avait espéré que davantage d’anciens collègues suivraient son exemple et démissionneraient.

“Après avoir vu ce qui m’est arrivé, la plupart d’entre eux ont réalisé qu’ils deviendraient des ennemis pour tout le monde et c’est pourquoi ils se taisent, ils préfèrent ne pas sortir la tête ou poser des questions morales.

“Ils sont juste tranquillement assis là, travaillant pour l’argent.”

Ils ne l’aiment pas non plus. En dehors de la salle d’audience, la première question qu’elle reçoit est hostile.

“Qu’est-ce que ça fait de trahir sa patrie?”

Ovsyannikova fait une figure solitaire. Mais c’est la croix qu’elle doit porter et elle dit qu’elle ne regrette pas ce qu’elle a fait.

“Je tiens le coup, parce qu’en moi je sais que j’ai raison. J’ai ce noyau solide et je n’abandonne pas.”