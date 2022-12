Ukraine : Un garçon mort sorti des décombres

Kyiv, Ukraine –

Les équipes d’urgence ont retiré samedi le corps d’un enfant en bas âge des décombres lors d’une recherche avant l’aube de survivants d’une frappe de missiles russes qui a détruit un immeuble d’appartements dans la ville ukrainienne centrale de Kryvyi Rih.

Le missile était l’un des 16 missiles qui, selon les autorités ukrainiennes, ont traversé les défenses aériennes parmi les 76 missiles tirés vendredi lors de la dernière attaque russe visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes, dans le cadre de la stratégie de Moscou visant à laisser les civils et les soldats ukrainiens dans l’obscurité et le froid cet hiver.

Le gouverneur Valentyn Reznichenko de la région de Dnipropetrovsk, où se trouve Kryvyi Rih, a écrit sur l’application de médias sociaux Telegram que “les sauveteurs ont récupéré le corps d’un garçon d’un an et demi sous les décombres d’une maison détruite par un Fusée russe. Au total, quatre personnes ont été tuées dans la frappe et 13 blessées, dont quatre enfants, ont indiqué les autorités.

Les victimes étaient “une femme de 64 ans et une jeune famille avec un petit fils”, a-t-il écrit.

Reznichenko a déclaré que le martèlement des forces russes s’est poursuivi pendant la nuit, endommageant les lignes électriques et les maisons des villes et villages de Nikopol, Marhanets et Chervonohryhorivka, qui se trouvent de l’autre côté du Dniepr depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie.

Samedi matin, les dirigeants militaires ukrainiens ont déclaré que les forces russes avaient mis à jour le nombre de missiles tirés lors de la dernière attaque à 98. Il n’a pas précisé combien au total avaient été arrêtés par les défenses aériennes.

L’assaut de vendredi, qui a frappé de nombreuses parties du centre, de l’est et du sud de l’Ukraine, a impliqué l’une des plus grandes attaques à ce jour contre la capitale, Kyiv, dans la guerre déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février. Kyiv a été la cible d’environ 40 missiles vendredi, ont indiqué les autorités, bien que les défenses aériennes en aient intercepté 37.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion, a déclaré dans sa dernière évaluation que les forces russes “intensifient probablement leurs frappes sur Kyiv pour attiser le mécontentement de la société dans la capitale, mais ces attaques de missiles ne risquent pas de briser la volonté ukrainienne”.

“Les frappes russes continuent de représenter une menace importante pour les civils ukrainiens mais n’améliorent pas la capacité des forces russes à mener des opérations offensives en Ukraine”, a-t-il déclaré.

Dans toute l’Ukraine, les équipes des services publics se démenaient pour réparer les systèmes d’électricité et d’eau endommagés.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a rapporté samedi que les deux tiers des foyers avaient été reconnectés à l’électricité et que tous avaient retrouvé l’accès à l’eau. Le métro a également repris du service, après avoir servi d’abri la veille.

Le chef de la province du nord-est de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré que l’électricité avait été rétablie dans toute la région.

À Kryvyi Rih, 596 mineurs coincés sous terre à cause des frappes de missiles ont tous été secourus, a rapporté vendredi le maire Oleksandr Vilkul.