Ukraine. Trois morts après que la Russie a bombardé des bateaux emmenant des personnes âgées en lieu sûr après des inondations | Nouvelles du monde

Trois personnes ont été tuées et 10 blessées après que les forces russes ont bombardé trois petits bateaux transportant des personnes âgées en lieu sûr après les inondations destructrices dans le sud de l’Ukraine.

La région a été dévastée par des inondations catastrophiques le long du fleuve Dnipro après l’explosion du barrage de Nova Kakhovka.

Kiev et Moscou se sont mutuellement accusés d’avoir détruit le barrage.

Oleksander Prokudin, le gouverneur ukrainien de la région de Kherson, a déclaré le ukrainien télévision qui russe les forces « essayaient délibérément de perturber les efforts de sauvetage ».

« Aujourd’hui, des terroristes ont ouvert le feu sur trois bateaux qui ont été utilisés pour sauver 21 personnes de la rive est inondée », a déclaré M. Prokudin.

« Presque tous étaient des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. Les soldats russes ont tiré sur ces personnes dans le dos. »

Deux agents des forces de l’ordre figurent également parmi les victimes.

Le groupe était évacué des parties sous contrôle russe de la région de Kherson vers des parties contrôlées par l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a condamné l’incident et a répété les accusations selon lesquelles la Russie était responsable de la rupture du barrage.

Les forces russes, a-t-il dit, bombardaient maintenant les résidents cherchant à être évacués des zones submergées.

« [They have] ont délibérément jeté des gens dans des villes et des villages inondés, puis bombardé des bateaux pour tenter de les évacuer », a déclaré le président Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne.

« Même les animaux ont plus de moralité que l’Etat russe. »

Des images publiées sur une chaîne Telegram des forces armées ukrainiennes montraient des ambulanciers sortant des évacués de petits bateaux et se précipitant dans l’eau jusqu’aux genoux pour les emmener en sécurité – certains sur des civières, d’autres dans les bras des sauveteurs.

Le bombardement intervient alors que les forces ukrainiennes ont déclaré avoir repris trois villages aux troupes russes dans le sud-est du pays.

Les villages sont les premières zones libérées depuis que l’Ukraine a lancé sa contre-offensive tant attendue plus tôt cette semaine.

Une vidéo non vérifiée montre des soldats hissant le drapeau ukrainien sur un bâtiment bombardé du village de Blahodatne dans la région de Donetsk.

La vidéo a été publiée par la 68e brigade ukrainienne Jaeger.

Ukraine : « Personne n'était sur le terrain pour aider »





0:56

Ukraine : « Personne n’était sur le terrain pour aider »



La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré plus tard dans un communiqué que les forces de Kiev avaient également repris Makarivka, le village voisin, avançant entre 300 et 1 500 mètres dans deux directions sur le front sud.

Une unité de défense territoriale ukrainienne a également publié sur Telegram des images non vérifiées de ses soldats brandissant leur drapeau à Neskuchne, le village le plus proche des positions ukrainiennes dans la région.

Séparément, la Russie et l’Ukraine ont annoncé le retour de près de 100 soldats de chaque côté.

Le ministère russe de la Défense, dans un article de Telegram, a déclaré que 94 Russes en captivité ukrainienne avaient été libérés après des négociations et seraient emmenés dans un établissement médical pour y être examinés.

Andriy Yermak, le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, a déclaré que 95 militaires ukrainiens avaient été renvoyés, dont certains blessés. Parmi eux figuraient des membres de la garde nationale et des gardes-frontières.