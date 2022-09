Ukraine. Selon Trudeau, les charniers font partie des crimes de guerre russes

WASHINGTON –

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré dimanche que les fosses communes découvertes en Ukraine étaient la preuve des crimes de guerre de la Russie et que la pleine responsabilité de ses actions était nécessaire.

Trudeau, à Londres pour les funérailles de la reine Elizabeth II, a déclaré aux journalistes qu’il avait rencontré la première ministre britannique Liz Truss et que l’invasion russe de l’Ukraine était en tête de leur ordre du jour.

“De toute évidence, le Royaume-Uni et le Canada ont été deux des pays les plus forts pour soutenir l’Ukraine et repousser les actions illégales de la Russie”, a déclaré Trudeau.

Ces actions “incluent de plus en plus clairement des crimes de guerre, incluent des crimes absolument inacceptables, que nous pensions à ce que nous avons trouvé à Bucha ou à la découverte de charniers dans les territoires récupérés par l’Ukraine”, a-t-il déclaré.

Des responsables ukrainiens ont déclaré la semaine dernière qu’ils avaient trouvé 440 corps dans les bois près d’Izium, dans le nord-est de l’Ukraine, une ville reprise par les forces ukrainiennes. Ils ont dit que la plupart des morts étaient des civils et que les causes du décès n’avaient pas été établies. Le Kremlin n’a pas commenté la découverte des tombes, mais Moscou a nié à plusieurs reprises avoir délibérément attaqué des civils ou commis des atrocités.

“Il doit y avoir une enquête appropriée et de la transparence et Vladimir Poutine, ses partisans et l’armée russe doivent être tenus responsables des atrocités qu’ils ont commises et continuent de commettre en Ukraine”, a déclaré Trudeau.

Trudeau, qui devait rencontrer le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal dimanche soir, a déclaré que le Canada soutenait fermement l’Ukraine et continuerait à fournir de l’aide.

Trudeau a déclaré que ses entretiens avec Truss avaient également porté sur les relations commerciales entre leurs pays.

Ils ont discuté d’un accord commercial entre le Canada et le Royaume-Uni qui est en cours de négociation et qui progresse “bien”, a déclaré Trudeau, ainsi que du soutien du Canada à la Grande-Bretagne pour potentiellement rejoindre l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).