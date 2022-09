Ukraine. Selon le Kremlin, les sanctions bloquent l’approvisionnement en gaz

Kyiv, Ukraine –

Les sanctions occidentales contre la Russie pour sa guerre en Ukraine sont responsables de l’arrêt de l’approvisionnement en gaz naturel de Moscou vers l’Europe, a déclaré lundi un haut responsable du Kremlin.

Dans certains des commentaires les plus directs à ce jour sur l’impasse entre Moscou et l’Europe occidentale au sujet de l’approvisionnement énergétique, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que des problèmes de pompage du gaz étaient survenus “à cause des sanctions”.

“Il n’existe pas d’autres raisons qui causeraient des problèmes de pompage”, a affirmé Peskov.

Les sanctions contre Moscou et les entreprises russes ont créé des problèmes de maintenance des équipements, a-t-il déclaré, bien que cette affirmation ait été démentie par les gouvernements et les ingénieurs occidentaux.

La compagnie énergétique russe Gazprom a annoncé vendredi qu’une suspension de l’approvisionnement en gaz vers l’ouest via le gazoduc Nord Stream 1 serait prolongée indéfiniment car les fuites de pétrole dans les turbines doivent être réparées.

Cette décision a entraîné une flambée des prix du gaz naturel en Europe et ébranlé les marchés boursiers mondiaux.

Les prix élevés de l’énergie et les pénuries possibles cet hiver en Europe occidentale ont tiré la sonnette d’alarme parmi les gouvernements, notamment ceux de l’Union européenne.

Peskov a fermement rejeté la responsabilité de la perturbation sur la porte des sanctions, qui, selon lui, ont empêché les machines de fonctionner correctement, même si les experts disent que ce n’est pas vrai.

“Étant donné que les sanctions continuent de fonctionner, étant donné qu’elles apportent un gâchis juridique et pratique à ce qui est lié à la maintenance technique”, a déclaré Peskov.

Les responsables allemands ont rejeté ces explications, affirmant qu’il ne s’agissait que d’un jeu de pouvoir politique. L’allemand Siemens Energy, qui a fabriqué les turbines utilisées par le gazoduc Nord Stream 1, a déclaré que les fuites de turbines peuvent être réparées pendant que le gaz continue de circuler dans le gazoduc.

Toujours dans le secteur de l’énergie, la plus grande centrale nucléaire d’Europe était toujours sous tension lundi, un jour avant que les inspecteurs de l’ONU ne rendent compte de leurs efforts pour éviter une catastrophe potentielle sur le site ukrainien englouti par la guerre de la Russie contre son voisin.

L’armée russe a accusé les forces ukrainiennes d’avoir organisé des “provocations” à l’usine de Zaporizhzhia, qui se trouve dans une zone administrative installée par la Russie.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que les forces de Kyiv avaient visé dimanche le territoire de l’usine avec un drone, qu’il a déclaré que les troupes russes avaient pu abattre.

Le ministère a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient également bombardé la ville voisine d’Enerhodar à deux reprises dans la nuit.

Les deux parties ont échangé des accusations de mise en danger de l’usine, que les forces du Kremlin détiennent depuis début mars. Le personnel ukrainien de l’usine continue de l’exploiter.

Au cours d’une mission périlleuse, des experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique ont traversé la zone de guerre pour atteindre la centrale la semaine dernière.

Quatre des six inspecteurs de l’agence nucléaire de l’ONU ont terminé leur travail et ont quitté le site, a annoncé lundi Energoatom, l’opérateur ukrainien de la centrale nucléaire. Deux des experts devraient rester à l’usine de manière permanente, a déclaré Energoatom.

Les inspecteurs de l’ONU doivent informer le Conseil de sécurité mardi de ce qu’ils ont découvert lors de leur visite. L’usine est en grande partie paralysée, au milieu d’une guerre acharnée qui a ébranlé les marchés de l’énergie.

Un éminent expert nucléaire ukrainien a déclaré lundi que seule une zone démilitarisée d’au moins 10 kilomètres autour de la centrale pourrait assurer sa sécurité.

Hryhoriy Plachkov, ancien chef des inspections nucléaires ukrainiennes, a déclaré qu’il craignait également pour le moral et l’état mental de ses compatriotes qui y travaillaient.

Ailleurs, les combats ont fait rage pendant un septième mois, le bureau présidentiel ukrainien ayant déclaré lundi qu’au moins quatre civils avaient été tués et sept autres blessés par de nouveaux bombardements russes dans plusieurs régions d’Ukraine.

La plupart des victimes se trouvaient dans la région orientale de Donetsk, où trois personnes ont été tuées et quatre blessées. Une grande partie de Donetsk est détenue par des séparatistes alliés à la Russie.

Dans la région de Kharkiv, plus au nord, trois personnes ont été blessées lorsqu’une roquette a touché un immeuble résidentiel, a indiqué le bureau du président. Des obus russes ont frappé plus d’une douzaine de bâtiments résidentiels ainsi qu’une école, des cafés et des magasins, a indiqué l’Ukraine.

Pendant ce temps, une contre-offensive des forces ukrainiennes “fait des progrès vérifiables dans le sud et l’est” du pays, a déclaré l’Institut pour l’étude de la guerre basé à Washington.

“Le rythme de la contre-offensive changera probablement radicalement de jour en jour alors que les forces ukrainiennes s’efforcent d’affamer les Russes des fournitures nécessaires, de perturber leur commandement et leur contrôle et d’affaiblir leur moral alors même que les assauts terrestres de contre-offensive se poursuivent”, a déclaré l’institut dimanche soir.

Il a prédit que les forces russes lanceraient “des attaques d’artillerie et aériennes féroces” contre l’avancée des troupes ukrainiennes et sur toutes les zones qu’elles libéreraient.

Au milieu des frappes ukrainiennes accrues sur la région occupée de Kherson, les autorités installées par la Russie ont déclaré que, pour des raisons de sécurité, elles suspendaient leurs projets de référendum local sur l’intégration officielle de la région à la Russie.