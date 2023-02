Ukraine Russie dernières nouvelles: Poutine lance une nouvelle offensive de guerre au milieu des pourparlers sur les avions de chasse

Ces dernières semaines, les gouvernements occidentaux – après quelques retards et avec prudence – ont engagé de grandes quantités de munitions, de missiles, de systèmes de défense aérienne, d’artillerie, de véhicules blindés, de drones et de chars de combat aux forces armées ukrainiennes. Ceux-ci sont beaucoup mieux déployés et plus à l’abri des attaques s’ils peuvent être déployés avec l’avantage supplémentaire de la supériorité aérienne.

L’armée de l’air ukrainienne est relativement petite par rapport à la Russie et équipée de jets MiG de l’ère soviétique. D’où la demande d’un meilleur équipement. En gros, il ne sert à rien d’envoyer les chars les plus avancés et les plus chers au monde, tels que les Abrams américains et les Léopards allemands, si les Russes peuvent les détruire à volonté.