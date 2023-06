S’exprimant à la Chambre des lords, l’ex-ambassadeur a déclaré à ses pairs : « Le spectacle que nous avons vu le week-end dernier a sûrement montré au monde entier que Poutine est un dirigeant faible et indécis, et le chef d’un pays corrompu et chaotique.

« Dans ce contexte, le ministre peut-il nous rassurer sur le fait que les ambassadeurs de tous ces États non alignés, qui étaient restés indifférents au moment de l’invasion de l’Ukraine, peuvent maintenant être persuadés que ce serait un très bon moment pour s’en débarrasser ? clôture, pour apporter leur soutien à l’Ukraine dans le but d’écourter la guerre ?

En réponse, le ministre des Affaires étrangères Lord Ahmad de Wimbledon a déclaré : « Nous avons travaillé diplomatiquement par le biais des Nations Unies et directement et bilatéralement avec des pays clés, en particulier en Asie du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et voyons-nous des résultats ? Oui bien sûr. »