Ukraine : Poutine signe des traités annexant des régions

Kyiv, Ukraine –

Le président russe Vladimir Poutine a signé vendredi des traités pour annexer les zones occupées de l’Ukraine et a déclaré qu’il utiliserait “tous les moyens disponibles” pour protéger le territoire que les responsables ukrainiens et occidentaux ont déclaré que la Russie revendiquait illégitimement et en violation du droit international.

Dans un discours précédant la cérémonie de signature du traité, Poutine a exhorté l’Ukraine à s’asseoir pour des pourparlers afin de mettre fin aux sept mois de combats qui ont commencé lorsqu’il a ordonné à ses troupes d’envahir le pays voisin. Mais il a averti que la Russie n’abandonnerait jamais les régions absorbées et les protégerait dans le cadre de son territoire souverain.

La cérémonie a eu lieu trois jours après la fin des “référendums” orchestrés par le Kremlin sur l’adhésion à la Russie, qui ont été rejetés par Kyiv et l’Occident comme une saisie de terres à visage découvert tenue sous la menace d’une arme et basée sur des mensonges.

Poutine a déclaré que les autorités ukrainiennes devraient “traiter … avec respect” les résultats déséquilibrés des votes gérés par Moscou et a averti sévèrement que la Russie n’abandonnerait jamais le contrôle des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia.

Les deux chambres du parlement russe contrôlé par le Kremlin se réuniront la semaine prochaine pour approuver les traités pour que les régions rejoignent la Russie, les envoyant à Poutine pour son approbation.

Les responsables ukrainiens ont rejeté les propos de Poutine, affirmant que l’avenir de l’Ukraine se décidait sur les champs de bataille ukrainiens.

“Nous continuons à travailler et à libérer les territoires ukrainiens. Et nous ne prêtons pas attention à ceux dont le moment est venu de prendre des pilules”, a déclaré Andrii Yermak, le chef du bureau du président ukrainien. “L’armée travaille, l’Ukraine est unie. Elle ne fait qu’avancer.”

L’événement dans l’opulent St. George’s Hall blanc et or du Kremlin a été organisé pour que Poutine et les chefs des quatre régions d’Ukraine signent des traités pour que les régions rejoignent la Russie, dans une forte escalade du conflit de sept mois.

Les régions séparatistes de Donetsk et Lougansk, dans l’est de l’Ukraine, sont soutenues par Moscou depuis leur déclaration d’indépendance en 2014, quelques semaines après l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée. La région du sud de Kherson et une partie de la Zaporizhzhia voisine ont été capturées par la Russie peu après que Poutine ait envoyé des troupes en Ukraine le 24 février.

Poutine et ses lieutenants ont carrément mis en garde l’Ukraine contre une offensive pour reconquérir les régions, affirmant que la Russie la considérerait comme un acte d’agression contre son territoire souverain et n’hésiterait pas à utiliser “tous les moyens disponibles” en représailles, une référence à la Russie. arsenal nucléaire.

Les votes organisés par le Kremlin en Ukraine et l’avertissement nucléaire sont une tentative de Poutine d’éviter de nouvelles défaites en Ukraine qui pourraient menacer son règne de 22 ans.

La Russie contrôle la plupart des régions de Lougansk et de Kherson, environ 60% de la région de Donetsk et une grande partie de la région de Zaporizhzhia où elle a pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Interrogé sur les plans de la Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou visait au moins à “libérer” toute la région de Donetsk.

Alors qu’il se préparait à célébrer l’incorporation des régions ukrainiennes occupées, le Kremlin était sur le point de subir une autre défaite cinglante sur le champ de bataille, avec des informations faisant état de l’encerclement ukrainien imminent de la ville orientale de Lyman.

Le reprendre pourrait ouvrir la voie à l’Ukraine pour pénétrer profondément dans l’une des régions que la Russie absorbe, une décision largement condamnée comme illégale qui ouvre une nouvelle phase dangereuse de la guerre de sept mois.

Vendredi, la Russie a également pilonné des villes ukrainiennes avec des missiles, des roquettes et des drones suicides, une frappe aurait tué 25 personnes. Les salves réunies représentaient le barrage le plus lourd que la Russie ait déclenché depuis des semaines.

Ils ont suivi les avertissements des analystes selon lesquels Poutine était susceptible de puiser davantage dans ses stocks décroissants d’armes de précision et d’intensifier les attaques dans le cadre d’une stratégie visant à intensifier la guerre dans une mesure qui briserait le soutien occidental à l’Ukraine.

Le Kremlin a précédé ses cérémonies d’annexion prévues vendredi avec un autre avertissement à l’Ukraine qu’elle ne devrait pas se battre pour reprendre les quatre régions. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou considérerait une attaque ukrainienne contre le territoire pris comme un acte d’agression contre la Russie elle-même.

Les annexions sont une tentative de la Russie de figer ses acquis, du moins sur le papier, et d’effrayer l’Ukraine et ses partisans occidentaux avec la perspective d’un conflit de plus en plus intensifié à moins qu’ils ne reculent – ​​ce qu’ils ne montrent aucun signe de faire. Le Kremlin a ouvert la voie aux accaparements de terres avec des “référendums”, parfois sous la menace d’une arme, que l’Ukraine et les puissances occidentales ont universellement rejetés comme des impostures truquées.

“Cela semble assez pathétique. Les Ukrainiens font quelque chose, prennent des mesures dans le monde matériel réel, tandis que le Kremlin construit une sorte de réalité virtuelle, incapable de répondre dans le monde réel”, a déclaré l’ancien rédacteur de discours du Kremlin devenu analyste politique Abbas Gallyamov.

“Les gens comprennent que la politique est maintenant sur le champ de bataille”, a-t-il ajouté. “Ce qui est important, c’est qui avance et qui recule. En ce sens, le Kremlin ne peut rien offrir de réconfortant aux Russes.”

Une contre-offensive ukrainienne a privé Moscou de la maîtrise sur les champs de bataille militaires. Son emprise sur la région de Louhansk semble de plus en plus fragile, alors que les forces ukrainiennes y font des incursions, avec l’assaut en tenaille sur Lyman. L’Ukraine a également toujours un pied important dans la région voisine de Donetsk.

Louhansk et Donetsk – ravagés par les combats depuis que les séparatistes y ont déclaré leur indépendance en 2014 – forment la région élargie du Donbass dans l’est de l’Ukraine que Poutine a longtemps juré, mais jusqu’à présent échoué, de rendre complètement russe. Peskov a déclaré que Donetsk et Louhansk seront intégrés vendredi à la Russie dans leur intégralité.

Tout Kherson et certaines parties de Zaporizhzhia, deux autres régions en cours de préparation pour l’annexion, ont été nouvellement occupés dans la phase d’ouverture de l’invasion. Il n’est pas clair si le Kremlin déclarera tout, ou seulement une partie, de ce territoire occupé comme appartenant à la Russie. Peskov n’a pas dit lors d’un appel vendredi avec des journalistes.

Dans la capitale de la région de Zaporizhzhia, des missiles anti-aériens que la Russie a réutilisés alors que des armes d’attaque au sol pleuvaient vendredi sur des personnes qui attendaient dans des voitures pour traverser le territoire occupé par la Russie afin qu’elles puissent ramener des membres de leur famille à travers les lignes de front, le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyrylo Timochenko, a déclaré.

Le bureau du procureur général a déclaré que 25 personnes avaient été tuées et 50 blessées. La frappe a laissé de profonds cratères d’impact et envoyé des éclats d’obus dans les véhicules alignés du convoi humanitaire, tuant leurs passagers. Les bâtiments voisins ont été démolis. Des sacs poubelles, des couvertures et, pour une victime, une serviette imbibée de sang, ont été utilisés pour recouvrir les corps.

Les responsables installés par les Russes à Zaporizhzhia ont accusé les forces ukrainiennes de la frappe, mais n’ont fourni aucune preuve.

Des frappes russes ont également été signalées dans la ville de Dnipro. Le gouverneur régional, Valentyn Reznichenko, a déclaré qu’au moins une personne avait été tuée et cinq autres blessées.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que les villes du sud de Mykolaïv et d’Odessa étaient également ciblées par des drones suicides fournis par l’Iran que la Russie a de plus en plus déployés ces dernières semaines, apparemment pour éviter de perdre plus de pilotes qui n’ont pas le contrôle du ciel ukrainien.

Poutine devait prononcer un discours majeur lors de la cérémonie pour intégrer Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia à la Russie. Le Kremlin prévoyait que les administrateurs pro-Moscou de la région signent des traités d’annexion dans la salle ornée de Saint-Georges du palais de Moscou qui est le siège du pouvoir de Poutine.

Poutine a également publié des décrets reconnaissant la prétendue indépendance des régions de Kherson et de Zaporizhzhia, des mesures qu’il avait déjà prises en février pour Lougansk et Donetsk et plus tôt pour la Crimée, saisie à l’Ukraine en 2014.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a, quant à lui, convoqué une réunion d’urgence de son Conseil de sécurité nationale et de défense et a dénoncé les dernières frappes russes.

“L’ennemi fait rage et cherche à se venger de notre fermeté et de ses échecs”, a-t-il posté sur sa chaîne Telegram. “Vous allez certainement répondre. Pour chaque vie ukrainienne perdue !”

Les États-Unis et leurs alliés ont promis encore plus de sanctions à la Russie et des milliards de dollars de soutien supplémentaire à l’Ukraine alors que le Kremlin reproduit le manuel d’annexion utilisé pour la Crimée.

Alors que l’Ukraine s’engage à reprendre tout le territoire occupé et que la Russie s’engage à défendre ses acquis, menaçant d’utiliser l’arme nucléaire et mobilisant 300 000 soldats supplémentaires malgré les protestations, les deux nations sont sur une trajectoire de collision de plus en plus escalade.

Cela a été souligné par les combats pour Lyman, un nœud clé des opérations militaires russes dans le Donbass et un prix recherché dans la contre-offensive ukrainienne lancée fin août.

Le chef séparatiste de Donetsk, soutenu par la Russie, Denis Pushilin, a déclaré que la ville était désormais “à moitié encerclée” par les forces ukrainiennes. Dans des commentaires rapportés par l’agence de presse d’État russe RIA Novosti, il a qualifié le revers de “nouvelle inquiétante”.

“Les formations armées ukrainiennes”, a-t-il dit, “s’efforcent de gâcher notre célébration”.