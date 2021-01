Une industrie du tourisme en plein essor n’est pas la première chose qui vient à l’esprit lorsque l’on pense au Donbass, une région industrielle déchirée par la guerre dans l’est de l’Ukraine. Pourtant, il existe de nombreux projets touristiques ici qui célèbrent sa culture et embrassent son paysage industriel et son histoire.

La région offre des points d’intérêt géologiques, des mines abandonnées et opérationnelles, des usines abandonnées, de nouvelles fermes vertes qui viennent naturellement avec une plongée dans la culture locale et des paysages à perte de vue. Si tout cela vous convient, il est peut-être temps de réserver un voyage.

Les aventures de ce type, communément appelées «tourisme industriel», peuvent ne pas être aussi orthodoxes que les vacances à la plage ou les visites touristiques; mais ils ont une base de fans de plus en plus dévouée. Nous arrondissons ce que la région a à offrir.

Le labyrinthe et les lacs de la mine de gypse, Ivanhrad

C’était une mine de gypse, mais pour l’extérieur, cela ressemble à une chaîne de collines de couleur orange à côté d’un petit village. L’entrée de cette mine agit comme une porte d’entrée vers un monde souterrain mystérieux, valant chaque minute de votre temps.

Un équipement de protection pour votre tête dans des endroits comme celui-ci est une très bonne idée. Un autre serait de trouver un bon guide; explorer la région est plus facile avec «kraeznavtsi» qui signifie «historiens et passionnés locaux» – et il y a moins de chance de se perdre.

Nous avons suivi Mykhailo Kulishov qui est un expert de la fascinante scène géologique de la région.

« Ce qui est très spécial dans le tourisme géologique dans l’oblast de Donetsk en Ukraine – c’est que dans une zone relativement petite, vous pouvez voir des roches de presque toutes les époques géologiques, des granites les plus anciens aux massifs alcalins uniques », a déclaré Mykhailo.

Mykhailo connaît le chemin des plus belles parties de la région, expliquant de manière captivante les phénomènes naturels et des décennies d’exploration humaine.

« Je voudrais vraiment montrer à quel point notre région est unique – c’est pourquoi les Européens de l’Ouest y ont été si attirés », a ajouté notre guide. Il parlait d’investisseurs industriels qui ont beaucoup contribué au développement local. Par exemple, la plus grande ville de la région de Donetsk – Donetsk (actuellement, a perdu le contrôle du gouvernement ukrainien) a été fondée par l’ingénieur industriel gallois John James Hughes à la fin du 19ème siècle.

La mine de gypse était l’un de ces endroits. Il s’agit essentiellement d’un labyrinthe de couloirs, situés à différents niveaux, laissé après l’extraction du gypse. Les tunnels de ce labyrinthe mesurent généralement entre 7 et 12 mètres de large et peuvent atteindre jusqu’à 6,5 mètres de haut. On estime qu’ils s’étendent jusqu’à 7 km de longueur.

Certaines des galeries du réseau de grottes sont inondées d’eau, les «lacs» qui en résultent atteignent 4 mètres de profondeur.

Comment savons-nous cela? Un plongeur spéléo local certifié nous a dit, juste après avoir nagé. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour explorer ces endroits cachés, certaines plus accessibles, certaines nécessitent une formation spécifique – mais toutes sont fascinantes.

Mine de sel près de Soledar

Dans la partie historique de la production locale de sel, vous pouvez monter sur un ascenseur qui vous fait descendre jusqu’à 300 mètres de profondeur. Les galeries souterraines ici sont très spécieuses. Dans l’un des plus grands, un festival de musique philharmonique a lieu. Un autre est un stade de football. Il y a une église et des sculptures de sel avec quelques décorations claires.

Ce n’est pas le premier jour où des installations industrielles comme celle-ci servent la culture de la région. Selon l’historien local Andriy Novoselskii, une publication de journal qui remonte au début du 20e siècle fait état d’une représentation minière très bien accueillie d’une chorale en tournée.

Un sanatorium spéléologique souterrain

Un soi-disant sanatorium spéléologique appelé «Symphonie du sel» est également situé dans la mine de sel et est généralement complet lorsqu’il n’est pas affecté par les restrictions liées à la pandémie. Les gens viennent ici pour quelques semaines dans l’espoir de traiter des problèmes respiratoires. Les résidents passent du temps sous terre à regarder des films, à jouer aux échecs, à faire de l’exercice en groupe, à jouer au tennis de table, à lire des livres et à visiter le bar local.

Caves à vin mousseux

La longue histoire du développement industriel régional, les investissements étrangers et la domination soviétique ont contribué à lier les traditions minières de la région à … la production de vin mousseux.

Aujourd’hui, le producteur local Artwinery offre la chance de voir tout le cycle de production de vin étincelante ainsi que des visites de ses galeries souterraines historiques, qui se trouvent jusqu’à 72 mètres sous la surface.

‘Pyramides’ de Rayhorodok

Les pyramides, comme les locaux les appellent parfois, sont les tas de déchets de la production de craie qui s’est arrêtée ici dans les années 1990.

Comme cela arrive souvent, la nature a embrassé les résultats de l’activité humaine et en a fait quelque chose d’assez beau. En ce moment, c’est l’endroit idéal pour une randonnée ou un vélo. Il y a des clubs de vélo ici que vous voudrez peut-être rejoindre pour l’une de leurs expéditions cyclistes locales.

Malheureusement, les infrastructures sont en retard sur les possibilités que cette région a à offrir. Une option pour votre voyage est de choisir une plus grande ville pour l’hébergement, par exemple Sviatohirsk, Kramatorsk ou Slaviansk, puis de faire des excursions d’une journée à partir de là. Une autre serait de contacter les habitants qui offrent des options de logement «vertes» – suivez nos autres publications de la région pour en savoir plus.

Il y a cependant un espoir d’amélioration des infrastructures. La région reçoit maintenant une certaine attention du gouvernement en termes de développement touristique et beaucoup d’amour et de réflexion de la part des amateurs de tourisme locaux. Ils reçoivent souvent des financements d’organisations humanitaires internationales non gouvernementales, ce qui les aide à démarrer leur entreprise, ce qui à son tour améliorera la vie des habitants des communautés locales.

Yana Synytsa, gourou du tourisme local et activiste du développement communautaire, affirme que les touristes internationaux n’étaient pas rares dans la région de Donetsk avant 2014, lorsque le conflit a commencé. Aujourd’hui, son entreprise reprend, mais sert toujours principalement le marché intérieur, avec l’arrivée de quelques invités étrangers d’ONG internationales et de journalistes internationaux.

L’un des principaux projets dont Synytsa s’occupe en ce moment s’appelle «Le chemin marqué par le sel» – c’est quelque chose à découvrir cette saison printemps / été à venir. Les touristes se verront offrir la possibilité de suivre le chemin de la production historique de sel avec certaines attractions que nous avons décrites ci-dessus, équipées de cartes interactives ou potentiellement de lunettes 3D. Le programme comprend la descente dans les mines, profiter du paysage le long des berges de Siversky Donets, goûter des spécialités locales cuisinées avec la plante typique qui pousse sur le marais salé, visiter des fermes pour essayer des produits et plus encore.