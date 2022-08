Ukraine : « Nous accepterions une attaque nucléaire plutôt que de faire partie de la Russie » | Nouvelles du monde

Cela fait maintenant presque six mois jour pour jour que la Russie a envahi l’Ukraine.

Selon les Nations unies, le conflit a déplacé au moins 12 millions d’Ukrainiens tandis que d’immenses parties de l’est et du sud du pays sont dévastées.

Mais selon le volontaire de première ligne, Seva, lui et nombre de ses compatriotes restent engagés dans la guerre – même si cela signifie en payer le prix ultime.

S’exprimant dans le cadre d’une édition spéciale du podcast Ukraine War Diaries de Sky News, pour marquer six mois depuis le début de la guerre, explique Seva.

« Qu’ils nous bombardent. Qu’ils nous tuent.



“Tout le monde est fatigué de la guerre, mais [on the] D’un autre côté, je dirais que 99,9 % des Ukrainiens comprennent qu’aucune négociation pacifique avec un pays comme la Russie n’est possible. C’est juste la guerre, la guerre jusqu’à la fin.

“Je parlais à beaucoup de gens et ils [said]’nous ne voulons pas vivre dans les territoires occupés, nous ne voulons pas vivre dans la nouvelle soi-disant Russie'”.

Seva dit que beaucoup à qui il parle ne veulent pas vivre dans la “nouvelle soi-disant Russie”.

“Si vous parlez même d’attaques nucléaires, beaucoup de gens disent : ‘ça nous est égal. Alors bombardons-nous. Laissons-les nous tuer, mais nous ne voulons pas être des Russes.’

“Alors peut-être [they are] mots émouvants, mais d’un autre côté, je ne veux pas non plus être quelqu’un d’autre que l’Ukrainien. Je veux vivre en Ukraine, pas en [a] province de [the] Empire russe.”

Seva effectue des baisses d’approvisionnement dans l’est de l’Ukraine depuis cinq mois – de nombreux bâtiments devant lesquels il passe ressemblent à celui qu’il a photographié



Seva, avec sa femme Oksana et l’informaticien Ilyas, ont réalisé des journaux audio de leurs expériences dans un pays en guerre depuis l’invasion russe.

Dans le dernier numéro d’Ukraine War Diaries, chacun se pose la même question – et maintenant ?

Seva et son partenaire enregistrent des journaux de guerre ukrainiens pour Sky News depuis près de six mois



“Tout a changé”, répond Seva. “Il n’y a plus de plans à long terme pour notre vie.

“Tout ce que nous pouvons planifier, c’est peut-être une semaine à l’avance parce que nous ne savons pas ce qui va se passer, ce soir, demain, après-demain.”

“Tout l’argent que nous dépensons, avec ma femme, est pour soutenir notre armée, pour soutenir les gars que nous connaissons… c’est le but principal de continuer à travailler.”

