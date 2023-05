Ukraine news: Trudeau annonce de nouvelles sanctions russes au G7

HIROSHIMA, Japon –

Le Canada a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie alors que le premier ministre Justin Trudeau assiste au sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima.

Dans de brèves remarques faites aux médias vendredi, le Premier ministre a déclaré que plus de 70 nouvelles sanctions se concentraient sur les personnes qui soutiennent l’action militaire illégale de la Russie et sont complices de violations des droits de l’homme.

Il affirme que le Canada continuera d’appuyer l’Ukraine et l’ordre international fondé sur des règles.

Le bureau du Premier ministre a déclaré que les sanctions s’appliquaient à « 17 personnes et 18 entités liées à des entreprises russes qui fournissent la technologie et le savoir-faire militaires aux forces armées russes, aux membres de la famille des personnes figurant sur la liste et aux membres de l’élite du Kremlin ».

Des sanctions seront également appliquées à 30 personnes et huit entités « impliquées dans les violations continues des droits de l’homme par la Russie, y compris le transfert et la garde d’enfants ukrainiens en Russie ».

En mars, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le président Vladimir Poutine et la commissaire russe aux droits de l’enfant Maria Lvova-Belova, les accusant d’avoir enlevé des enfants d’Ukraine.

D’autres pays du G7 devraient annoncer leurs propres sanctions contre la Russie alors que les dirigeants se réunissent pour discuter des tensions géopolitiques, en particulier avec la Chine et la Russie.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 19 mai 2023