Ukraine news LIVE – Les forces de Poutine ont massacré plus de “20 000 civils” alors que le Kremlin promet d’étendre l’arsenal nucléaire

PLUS de “20 000 civils” ont été massacrés depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, a déclaré un haut responsable de l’UE.

Annonçant le projet de l’UE de lancer un tribunal spécial pour juger le Kremlin pour ses crimes de guerre en Ukraine, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a dénoncé la brutalité des forces de Poutine.

Partager un discours sur Twitterelle a déclaré : « L’invasion de l’Ukraine par la Russie a entraîné la mort, la dévastation et des souffrances indicibles… On estime que plus de 20 000 civils et plus de 100 000 officiers militaires ukrainiens ont été tués jusqu’à présent.

Cela survient alors que le Kremlin révèle son intention d’étendre son arsenal nucléaire au cours de l’année à venir.

Selon les médias d’État russes, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré : “Lors de la préparation de la liste des principales installations de construction pour 2023, une attention particulière sera accordée à la construction dans l’intérêt des forces nucléaires stratégiques”.

Lisez notre blog en direct Ukraine-Russie ci-dessous pour les dernières nouvelles…