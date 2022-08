Ukraine news LIVE: Evil Vladimir Poutine lance une attaque à la roquette SICK sur une ville animée située à côté d’une centrale nucléaire

Crise humanitaire mondiale

La guerre brutale de VLADIMIR Poutine crée une crise humanitaire mondiale – laissant près de 50 MILLIONS de personnes “à un pas de la famine”.

L’ONU a récemment averti que 44 millions de personnes marchaient vers la famine en raison de la sécheresse et de l’invasion russe, qui ont stoppé les exportations de céréales de l’Ukraine.

Selon le ministère des Affaires étrangères, une crise humanitaire en Somalie, en Éthiopie et au Soudan est exacerbée alors que la guerre en Ukraine fait rage.

La ministre de l’Afrique, Vicky Ford, a déclaré : « La situation dans la Corne de l’Afrique est la pire catastrophe humanitaire qui se produit actuellement dans le monde.

« L’invasion de l’Ukraine par Poutine et son impact sur les prix de la nourriture, du carburant et des engrais ont aggravé une situation déjà épouvantable.

“Il a mis plus de gens en danger de mort.”

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, un important producteur de céréales, a eu un impact massif sur l’approvisionnement alimentaire mondial.

Elle a poursuivi : “Dans la Corne de l’Afrique, environ 700 000 personnes connaissent des conditions de famine – et en Somalie, plus de 386 000 enfants devraient souffrir de malnutrition sévère et risquent de mourir d’ici la fin de l’année.

“L’aide britannique en Afrique de l’Est fournit un soutien vital aux personnes les plus vulnérables dans les pays les plus durement touchés.”