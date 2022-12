Ukraine news LIVE – Désespéré, Vladimir Poutine vise “le chauffage, l’eau et l’électricité” alors que la Russie “perd la guerre sur le champ de bataille”

Les États-Unis restent “profondément préoccupés” par la détention de Whelan en Russie

Les États-Unis sont “profondément préoccupés” par le détenu américain Paul Whelan en Russie et n’ont pas été en mesure d’obtenir des informations sur son sort ou son état de Moscou, a déclaré mercredi le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Kirby a abordé la question après que la famille de Whelan a déclaré cette semaine qu’ils n’avaient pas eu de nouvelles de Paul Whelan, un ancien Marine, depuis le 23 novembre, mais avaient vu des informations selon lesquelles il avait été transféré à l’hôpital de la prison.

“Nous avons essayé d’obtenir plus d’informations sur l’état de santé de M. Whelan et sur ses allées et venues.

“Et au moment où nous parlons ce matin, malheureusement, nous n’avons pas de mise à jour spécifique sur l’endroit où il se trouve ou dans quel état il se trouve”, a déclaré Kirby aux journalistes lors d’un point de presse téléphonique.

“Cela nous préoccupe profondément et nous partageons certainement l’anxiété et l’inquiétude de la terre et de la famille”, a ajouté Kirby.

“Nous sommes profondément préoccupés par le manque d’informations et le manque de contact de Paul, et nous y travaillons aussi dur que possible par les voies diplomatiques.”