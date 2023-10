Ukraine news : Les troubles à la Chambre inquiètent les partisans de l’aide américaine à l’Ukraine

WASHINGTON-

La voie vers une aide américaine supplémentaire à l’Ukraine semble de plus en plus difficile après l’éviction du président de la Chambre, Kevin McCarthy, avec de nombreux républicains de la Chambre s’opposant à l’aide à ce pays déchiré par la guerre alors qu’ils recherchent un nouveau leader.

Le vote historique de mardi pour destituer McCarthy de son poste de président intervient à un moment critique, avec une date limite pour le financement du gouvernement dans un peu plus d’un mois, et alors que l’opposition à l’aide à la guerre défensive de l’Ukraine contre la Russie prend lentement de l’ampleur parmi les républicains des deux chambres du Congrès.

Les dirigeants ont supprimé 6 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine dans le cadre de la mesure de financement temporaire adoptée samedi, alors qu’ils se concentraient sur une adoption rapide, quelques heures seulement avant la fermeture du gouvernement.

Le Congrès devra trouver d’ici la mi-novembre comment adopter un autre projet de loi de dépenses pour maintenir le gouvernement ouvert. Les partisans de l’aide à l’Ukraine – y compris le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui s’est rendu au Capitole pour plaider en personne pour obtenir de l’argent il y a à peine deux semaines – estiment qu’il est essentiel d’inclure un financement supplémentaire.

Mais la Chambre est sans leader pour l’instant et arrête la législation. Et on ne sait pas exactement quand le prochain orateur sera élu.

Parce que les huit législateurs républicains qui ont voté pour évincer McCarthy étaient mécontents de sa décision de travailler avec les démocrates sur le financement du gouvernement, son successeur se battra probablement contre le Sénat et les démocrates de la Chambre sur de nombreuses questions, y compris le financement de l’Ukraine.

« Cela m’inquiète », a déclaré mercredi le président Joe Biden. Il a déclaré qu’il aborderait prochainement l’aide à l’Ukraine.

« Nous ne pouvons pas et ne devons pas être à nouveau confrontés à une décision de dernière minute qui menace de paralyser le gouvernement », a déclaré Biden.

Au Sénat, où le soutien bipartisan à l’Ukraine est plus fort, les démocrates et les républicains ont également exprimé leur inquiétude.

« Le combat en Ukraine est un moment déterminant pour un siècle », a déclaré le sénateur démocrate Chris Murphy du Connecticut. « Le reste de ce siècle s’annonce radicalement différent si les Etats-Unis abandonnent l’Ukraine. … Si la décision de la Chambre est d’élire un président qui luttera contre le financement de l’Ukraine, c’est une décision qui restera inscrite dans les livres d’histoire. «

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., a déclaré qu’il espérait que les républicains de la Chambre « reviendraient à la raison ». Si les États-Unis ne peuvent pas aider un pays prêt à sacrifier son propre peuple pour combattre la Russie, a déclaré Manchin, alors « Dieu nous aide tous ».

Les républicains du Sénat qui soutiennent l’aide à l’Ukraine estiment de plus en plus souvent qu’elle devrait être liée à une augmentation des fonds ou à des changements de politique pour aider à gérer la frontière sud des États-Unis. Ils considèrent ce jumelage comme un compromis possible qui pourrait profiter politiquement aux membres des deux partis. Mais tout accord est suspendu alors que les républicains de la Chambre tentent de trouver un nouveau leader.

« En raison du chaos qui règne à la Chambre aujourd’hui, il est plus difficile de parler de l’échec de la présidence Biden et de s’attaquer à notre frontière sud brisée », a déclaré la sénatrice Lindsey Graham, RS.C., sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Jusqu’à présent, le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, R-Ohio, et le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, ont tous deux annoncé qu’ils se présenteraient à la présidence. Le représentant de l’Oklahoma, Kevin Hern, envisage également une offre.

La Jordanie a clairement exprimé son opposition à une aide supplémentaire à l’Ukraine et l’a réitérée mercredi. « Le problème le plus pressant dans l’esprit des Américains n’est pas l’Ukraine, mais la situation frontalière et la criminalité dans les rues et tout le monde le sait », a déclaré Jordan aux journalistes.

Avant que l’argent de l’Ukraine ne soit supprimé du projet de loi de financement temporaire, la Chambre a approuvé la semaine dernière 300 millions de dollars pour un programme visant à fournir aux troupes ukrainiennes une formation sur l’utilisation de systèmes d’armes de fabrication américaine. Un vote qui a été mis en place pour permettre à certains républicains d’inscrire leur opposition.

Plus de la moitié de la conférence républicaine, soit 117 sur 221, ont voté contre la mesure, dont Jordan et Hern. Scalise a voté pour.

Hern a déclaré mercredi que Biden devait « s’asseoir dans un cadre confidentiel et dire à ceux d’entre nous qui ne l’ont pas soutenu, pour la même raison, encore et encore, que nous voulons savoir à quoi sert l’argent des contribuables américains et quelle est la fin du jeu. » « .

La représentante Kelly Armstrong, RN.D., a voté pour le financement de 300 millions de dollars pour la formation, mais a déclaré que l’administration Biden devait faire un meilleur travail pour défendre ses arguments.

« Les gens en ont assez ici. Ils veulent entendre un plan. Ils veulent entendre un message. Ils veulent comprendre ce que nous faisons. Et il y a un argument à défendre. Allez le faire », a déclaré Armstrong.

Certains démocrates ne savaient pas si la situation était meilleure ou pire en l’absence de McCarthy, soulignant que c’était McCarthy qui avait retiré l’aide à l’Ukraine du projet de loi de financement du gouvernement.

« Permettez-moi de le dire de cette façon, notre situation n’est pas pire », a déclaré le représentant Adam Smith de l’État de Washington, le plus haut démocrate de la commission des services armés de la Chambre.

Mais le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCaul, républicain du Texas, qui soutient cette aide, a déclaré qu’il savait que McCarthy était déterminé à financer la guerre en Ukraine en raison de ses conversations privées avec lui. Au milieu du chaos, a-t-il déclaré, il craint que le gouvernement ne ferme ses portes en novembre et que les décisions en matière de dépenses soient reportées jusqu’à la fin de l’année dans le cadre d’un plan de financement massif.

McCaul a déclaré que le soutien à l’Ukraine serait un facteur majeur dans la décision de choisir un orateur.

« Cela va être encore plus difficile maintenant que McCarthy est parti », a déclaré McCaul. « Nous manquons de temps. »

Les rédacteurs d’Associated Press Stephen Groves et Josh Boak et les vidéojournalistes Dan Huff et Nathan Ellgren ont contribué à ce rapport.