Ukraine news latest: Evil Vladimir Poutine admet de lourdes pertes alors que les troupes de Zelensky organisent une riposte héroïque

Zelensky jure “nous n’arrêtons pas”

Un village de Snihurivka avait été libéré par les forces armées ukrainiennes et le président Zelensky l’a salué comme une “avancée rapide et puissante dans le sud”.

Il a déclaré: “Des dizaines de colonies ont déjà été libérées du simulacre de référendum russe cette semaine seulement.

“En particulier, selon les rapports militaires de la région de Kherson : les colonies de Lyubymivka, Khreshchenivka, Zolota Balka, Bilyaivka, Ukrainka, Velyka et Mala Oleksandrivka, et Davydiv Brid ont été libérées de l’occupant et stabilisées.

“Et c’est loin d’être une liste complète.”

Il a ajouté : “Nos guerriers ne s’arrêtent pas. Et ce n’est qu’une question de temps avant que nous chassions l’occupant de toutes nos terres.”

Le président a rencontré ses principaux conseillers militaires aujourd’hui pour discuter de la “nouvelle libération des territoires ukrainiens”.