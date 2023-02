Ukraine news: Joly du Canada rencontre Zelenskyy à Kiev

La ministre des Affaires étrangères Melanie Joly s’est rendue en Ukraine pour rencontrer Volodymyr Zelenskyy à Kiev.

Dans une vidéo de la réunion partagée par le bureau du dirigeant ukrainien mardi, Joly a serré la main de Zelenskyy et l’a remercié d’avoir pris le temps avant de s’asseoir avec des responsables, dont l’ambassadrice d’Ukraine au Canada Yuliya Kovaliv et l’ambassadrice du Canada en Ukraine Larisa Galadza.

Selon un communiqué du bureau de Zelenskyy, le président “a exprimé sa gratitude au gouvernement canadien et au peuple canadien pour leur soutien et leur aide solides à l’Ukraine pendant la guerre”, citant l’aide financière et militaire, y compris les chars Leopard 2 comme exemples.

Les deux hommes ont également discuté de la “formule de paix” proposée par l’Ukraine, de la possibilité pour le Canada d’organiser un sommet mondial sur la paix et de la nécessité de tenir les Russes responsables de l’invasion qui dure maintenant depuis près d’un an, selon le communiqué ukrainien sur la réunion.

“Nous parlerons encore plus de la question de la responsabilité”, peut-on entendre Joly dire dans la vidéo.

On ne sait pas si Joly est toujours en Ukraine. CTV News a demandé des commentaires, mais il n’y a pas encore eu de communication publique de Joly ou de son bureau au sujet de cette visite.