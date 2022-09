La Russie menace les États-Unis

La RUSSIE a lancé une menace à peine voilée contre les États-Unis à la télévision d’État – mettant en garde contre “des centaines de cercueils” dans une menace directe de terrorisme.

La guerre de Vladimir Poutine a été fortement soutenue par ses organisations médiatiques porte-parole depuis le lancement de sa brutale invasion de l’Ukraine en février.

Et ce matin, de soi-disant experts de la télévision contrôlée par l’État ont déclaré que le soutien américain à l’Ukraine ne changerait que si “des dizaines ou des centaines” de cercueils drapés de drapeaux américains commençaient à arriver dans le pays.

Comme l’a rapporté le Daily Beast, le spécialiste militaire Viktor Olevich a déclaré à l’émission The Meeting Place : « Des actions subversives ont déjà lieu au sein de la Fédération de Russie, à Moscou. Nous avons déjà des victimes. Il ne fait aucun doute que nous pourrions assister à certains événements sur le territoire. des pays tiers, pas seulement l’Ukraine.

Le co-animateur Ivan Trushkin a ajouté : “Pardonnez mon fantasme, mais que se passe-t-il si un responsable du Pentagone, responsable de la gestion de l’Ukraine, s’étouffe avec un noyau de cerise ? Cela aiderait-il à arrêter les activités subversives sur notre territoire ?”

«Ils ne s’arrêteront probablement pas, mais avec le temps, des actions de tit-for-tat pourraient changer la situation. Je ne m’attendrais tout simplement pas à ce que cela ait un effet immédiat”, a répondu Olevich.

L’animateur Andrey Norkin a poursuivi : “Tout le monde donne des indices avec précaution ici… mais le reportage de CNN de samedi dernier a déclaré que tous les processus qui se déroulent en Ukraine sont conçus et dirigés uniquement par Washington – personne n’en a jamais douté.”

Igor Shishkin, de l’Institut des pays de la CEI, a déclaré plus tard : « Cela doit revenir pour les mordre et ne doit pas se limiter à un colonel qui tombe par la fenêtre. Les Américains ont beaucoup d’agences et de bases, situées dans des points chauds, où quelque chose pourrait voler vers cette base et faire retourner plusieurs dizaines ou centaines de cercueils aux États-Unis.

“S’ils commencent à recevoir des cercueils, drapés de drapeaux étoilés, après chaque acte terroriste qu’ils ont autorisé, cela les forcera enfin à réfléchir.”