Ukraine news DERNIÈRES: Le maniaque Vladimir Poutine “poursuit la mort et la destruction” alors que les frappes aériennes russes pleuvent sur Kyiv

Des frappes russes frappent Kharkiv

Ce matin, des missiles russes ont frappé la ville de Kharkiv, coupant l’énergie à des milliers d’habitants.

“Après les arrivées du matin, la situation à Kharkiv est plutôt compliquée”, a écrit Ihor Terekhov, maire de Kharkiv, sur Telegram.

“Le coup est tombé sur une infrastructure critique, à la suite de quoi le métro et les transports électriques terrestres ont été mis hors tension. Pour le moment, nous avons réussi à lancer la ligne Kholodnogorsko-Zavodskaya, et nous avons remplacé les trolleybus et les tramways par des bus .

“Il y a aussi des problèmes d’approvisionnement en eau, mais les ingénieurs électriciens et nos services publics font tout leur possible pour rétablir l’approvisionnement en eau des maisons des habitants de Kharkiv dès que possible. Tous les services travaillent pour rétablir le maintien de la vie normale de Kharkiv.

“Ensemble, nous résisterons et nous gagnerons.”