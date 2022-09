Ukraine news DERNIÈRES: Le copain de Poutine DEMANDE une frappe nucléaire sur le Royaume-Uni et menace de transformer la Grande-Bretagne “en désert en 3 minutes”

Les villages libérés sont abandonnés

Bien que peu de gens diraient que la « reprise » des terres par l’Ukraine est une mauvaise chose, peu reviennent.

De nombreuses mères, enfants et personnes âgées ont fui les zones de guerre et ne sont toujours pas rentrées chez elles. Bien qu’il y ait un sentiment d’excitation, on craint qu’il y ait encore des attaques et des explosifs.

Certains agriculteurs de Velyki Prohody n’ont pas survécu, mais ceux qui ont survécu à l’occupation étaient des personnes âgées plutôt que des enfants.

Un expert en explosifs a vérifié la zone et a trouvé une mine antipersonnel MON-50 dans l’herbe près du village.

Ces sortes de mines ont été interdites par une convention internationale. Un que la Russie n’a pas signé.

Il a dit : “Imaginez, cette terre est encore pleine d’obus de la Seconde Guerre mondiale.”