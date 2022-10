Ukraine news DERNIÈRES: Evil Poutine suscite des craintes de pénurie alimentaire alors que le revirement de la Russie sur l’accord céréalier crée une “famine” mondiale

Poutine subit un coup dur alors que l’armée recrute des prisonniers

VLADIMIR Poutine a subi un coup dur alors que le groupe russe Wagner admet désormais des «prisonniers ayant de graves problèmes de santé» dans une tentative désespérée d’augmenter le nombre, selon le ministère britannique de la Défense.

Le groupe privé Wagner de Poutine a recruté en masse des détenus dans les tristement célèbres prisons russes, où la consommation de drogue est répandue et les maladies se propagent souvent par le partage d’aiguilles sales.

Le ministère britannique de la Défense a publié sa dernière mise à jour des renseignements en disant : « Le 27 octobre 2022, le magnat russe Yevgeny Prigozhin a publié en ligne, admettant apparemment des allégations selon lesquelles sa société militaire privée, le groupe Wagner, avait modifié ses normes et recrutait des condamnés russes souffrant de maladies graves, y compris le VIH et l’hépatite C.

« Le rôle du groupe Wagner a considérablement évolué depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Lors des conflits précédents, il a maintenu des normes de recrutement relativement élevées, bon nombre de ses opérateurs ayant auparavant servi comme soldats russes professionnels.

“L’admission de détenus souffrant de graves problèmes médicaux met en évidence une approche qui privilégie désormais les chiffres sur l’expérience ou la qualité.”