Ukraine news DERNIÈRES: Evil Poutine fait face au blâme de l’OTAN pour la frappe en Pologne alors que d’autres corps “torturés” sont découverts à Kherson

Qu’est-ce que l’article 4 du traité de l’OTAN ?

Sur le site Web de l’OTAN, il est indiqué que l’article 4 signifie que “les parties se consulteront chaque fois que, de l’avis de l’une d’entre elles, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties est menacée.

“Toutes les décisions de l’OTAN sont prises par consensus, après discussion et consultation entre les pays membres.

“La consultation entre les États membres est donc au cœur de l’OTAN puisque les Alliés peuvent échanger des points de vue et des informations, et discuter de questions avant de parvenir à un accord et d’agir.

“Il confère également à l’OTAN un rôle actif dans la diplomatie préventive en fournissant les moyens d’aider à éviter les conflits militaires.”