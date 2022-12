Ukraine: Moscou lance un appel aux recrues de l’armée en utilisant la propagande

Moscou a lancé une nouvelle campagne pour encourager les Russes à s’enrôler dans les forces armées et à combattre en Ukraine, bien que le Kremlin ait nié avoir besoin de plus de recrues.

Pour tenter d’attirer plus de volontaires au front, des vidéos de propagande russes postées sur les réseaux sociaux ces derniers jours tentent de séduire les hommes russes à travers des récits de patriotisme, de moralité et d’ascension sociale.

L’une des vidéos, publiée le 14 décembre, met en scène un jeune homme qui choisit de se battre au lieu de faire la fête avec ses amis masculins, puis surprend tout le monde en s’achetant une voiture avec l’argent qu’il a gagné en combattant dans le cadre d’un contrat militaire.

Dans une autre vidéo, postée le 15 décembre, l’ex-petite amie d’un soldat est à nouveau impressionnée par son courage et le supplie de se remettre avec elle. Un autre exemple montre un homme d’âge moyen quittant le travail d’usine qui ne le paye pas assez pour signer un contrat militaire et aller au front.

Une autre des vidéos montre un groupe d’hommes russes aisés d’une trentaine d’années chargeant une voiture alors que des femmes âgées leur demandent où vont-ils. L’un des hommes répond: “En Géorgie. Pour toujours.” Lorsqu’une femme renverse un sac d’épicerie, les hommes montent simplement dans la voiture et partent, au lieu d’aider, tandis que les jeunes hommes russes se précipitent pour ramasser les courses. “Les garçons sont partis, les hommes sont restés”, conclut l’une des femmes âgées.

De nombreuses vidéos décrivent la guerre comme une évasion pour les hommes d’une sombre réalité quotidienne de consommation de vodka, de pauvreté et d’impuissance. Pendant ce temps, des rapports et des plaintes concernant des pénuries de provisions et d’équipements dans l’armée russe continuent d’émerger.

Lors d’une rencontre avec les mères des mobilisés en novembre, le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il valait mieux être tué en combattant pour la patrie que de se saouler à mort à la vodka.

Fin septembre, Poutine a annoncé une mobilisation militaire “partielle” qui a vu plus de 300 000 personnes à travers la Russie se mobiliser alors que sa guerre en Ukraine ne progressait pas. Le nombre exact de soldats russes tués et blessés au combat en Ukraine n’a pas été rendu public.

Des milliers d’hommes ont fui la Russie pour éviter d’être enrôlés, et les craintes d’une seconde mobilisation au Nouvel An grandissent.

Plus tôt ce mois-ci, lors d’une conférence de presse après un sommet des pays eurasiens à Bichkek, au Kirghizistan, Poutine a tenté de rassurer le public sur le fait qu’il n’y avait aucun projet de mobilisation supplémentaire.

Interrogé par un journaliste sur les facteurs qui pourraient appeler à un nouveau cycle de mobilisation, Poutine a déclaré: “Il n’y a pas de tels facteurs aujourd’hui, nous n’en discutons pas. Je vous l’ai dit, 300 000 ont été appelés dans le cadre de la mobilisation. Permettez-moi de répéter une fois encore 150 000 (ont été déployés en Ukraine). Parmi ceux-ci, un peu plus de la moitié sont dans des unités de combat.

Interrogé sur les informations faisant état de pénuries persistantes d’équipement militaire sur les lignes de front, Poutine a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec le ministère russe de la Défense et que le problème était en train d’être résolu.