Ukraine : Lutte de première ligne pour sauver les bébés prématurés

POKROVSK, Ukraine –

Les cris de la minuscule Veronika résonnent dans les couloirs de l’hôpital périnatal de Pokrovsk, dans l’est de l’Ukraine.

Né près de deux mois prématurément et pesant 1,5 kilogramme (3 livres, 4 onces), le nourrisson reçoit de l’oxygène par un tube nasal pour l’aider à respirer tandis que des lampes ultraviolettes à l’intérieur d’un incubateur traitent sa jaunisse.

Le Dr Tetiana Myroshnychenko connecte soigneusement les tubes qui permettent à Veronika de se nourrir du lait maternel stocké de sa mère et d’apaiser sa faim.

Avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février, trois hôpitaux situés dans des zones contrôlées par le gouvernement de la région de Donetsk, déchirée par la guerre, disposaient d’installations pour soigner les bébés prématurés. L’une a été touchée par une frappe aérienne russe et l’autre a dû fermer à la suite des combats, ne laissant que la maternité de la ville minière de Pokrovsk toujours en activité.

Myroshnychenko, le seul néonatologiste restant du site, vit maintenant à l’hôpital. Son fils de 3 ans partage la semaine entre son séjour à l’établissement et avec son père, un mineur de charbon, à la maison.

Le médecin explique pourquoi il est désormais impossible de partir : même lorsque les sirènes des raids aériens retentissent, les bébés de la salle d’incubation hors sol de l’hôpital ne peuvent pas être déconnectés de leurs machines de sauvetage.

“Si je transporte Veronika au refuge, cela prendrait cinq minutes. Mais pour elle, ces cinq minutes pourraient être critiques”, déclare Myroshnychenko.

Les responsables de l’hôpital affirment que la proportion de naissances prématurées ou avec complications a à peu près doublé cette année par rapport aux périodes précédentes, accusant le stress et la détérioration rapide du niveau de vie de faire des ravages sur les femmes enceintes encore présentes dans la région.

La Russie et les séparatistes soutenus par Moscou occupent désormais un peu plus de la moitié de la région de Donetsk, dont la taille est similaire à celle de la Sicile ou du Massachusetts. Pokrovsk se trouve toujours dans une zone contrôlée par le gouvernement ukrainien à 60 kilomètres (40 miles) à l’ouest des lignes de front.

A l’intérieur des maternités de l’hôpital, parler de la guerre est découragé.

“Tout ce qui se passe à l’extérieur de ce bâtiment nous concerne bien sûr, mais nous n’en parlons pas”, a déclaré Myroshnychenko. “Leur principale préoccupation en ce moment est le bébé.”

Bien que les combats dans la région de Dontesk aient commencé en 2014, lorsque les séparatistes soutenus par la Russie ont commencé à combattre le gouvernement et à prendre le contrôle de certaines parties de la région, les nouvelles mères ne sont maintenant gardées à l’hôpital que pendant de plus longues périodes car elles ont peu de possibilités de recevoir des soins. une fois qu’ils ont été déchargés.

Parmi eux se trouve Inna Kyslychenko, 23 ans, de Pokrovsk. Berçant sa fille Yesenia, âgée de 2 jours, elle envisageait de se joindre à l’évacuation massive de la région vers l’ouest vers des zones plus sûres en Ukraine lorsqu’elle quittera l’hôpital. De nombreux services essentiels dans les zones contrôlées par le gouvernement de la région de Donetsk – chauffage, électricité, approvisionnement en eau – ont été endommagés par les bombardements russes, laissant des conditions de vie qui ne devraient qu’empirer à mesure que l’hiver approche.

“Je crains pour les petites vies, pas seulement pour la nôtre, mais pour tous les enfants, pour toute l’Ukraine”, a déclaré Kyslychenko.

Plus de 12 millions de personnes en Ukraine ont fui leur foyer à cause de la guerre, selon les agences de secours de l’ONU. Environ la moitié ont été déplacées à l’intérieur de l’Ukraine et les autres se sont déplacées vers d’autres pays européens.

Déménager la maternité hors de Pokrovsk, cependant, n’est pas une option.

“Si l’hôpital était déplacé, les patients devraient toujours rester ici”, a déclaré le médecin-chef, le Dr Ivan Tsyganok, qui a continué à travailler même lorsque la ville a été touchée par des tirs de roquettes russes.

“L’accouchement n’est pas quelque chose qui peut être arrêté ou reprogrammé”, a-t-il noté.

La maternité existante la plus proche se trouve dans la région ukrainienne voisine de Dnipropetrovsk, à 3 heures et demie de route sur des routes secondaires, un trajet considéré comme trop risqué pour les femmes en fin de grossesse.

La semaine dernière, Andrii Dobrelia, 24 ans, et sa femme Maryna, 27 ans, sont arrivés à l’hôpital depuis un village voisin. L’air anxieux, ils ont peu parlé pendant que les médecins effectuaient une série de tests, puis conduisaient Maryna à la salle d’opération pour une césarienne. Tsyganok et ses collègues ont rapidement changé de vêtements et se sont préparés pour la procédure.

Vingt minutes plus tard, les cris d’un petit garçon nouveau-né, Timur, pouvaient être entendus. Après un examen, Timur a été emmené rencontrer son père dans une pièce voisine.

Presque effrayé de respirer, Andrii Dobrelia embrassa tendrement la tête de Timur et lui chuchota. Alors que le nouveau-né se calmait sur la poitrine de son père, les larmes montèrent aux yeux d’Andrii.

Alors que la guerre atteint la barre des six mois, Tsyganok et ses collègues disent qu’ils ont une raison plus optimiste de rester.

“Ces enfants que nous mettons au monde seront l’avenir de l’Ukraine”, déclare Tsyganok. “Je pense que leurs vies seront différentes des nôtres. Ils vivront en dehors de la guerre.”